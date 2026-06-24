Domande al via il 29 giugno e fino all’esaurimento delle risorse disponibili. Si tengono in considerazione contratti sia a tempo indeterminato che determinato (con durata non inferiore a 3 mesi)

La Regione Calabria ha pubblicato un Avviso con il quale intende concedere incentivi all’occupazione di lavoratori disoccupati svantaggiati, molto svantaggiati e lavoratori con disabilità alle imprese che operano nella filiera turistica. Oggetto di concessione dell’incentivo occupazionale saranno i contratti di assunzione stipulati sia a tempo determinato con una durata non inferiore a tre mesi che a tempo indeterminato, in coerenza con il Ccnl di riferimento applicabile al fine di contrastare da un lato il lavoro nero e dall’altro incentivare l’applicazione di remunerazioni adeguate, nonché prolungare la durata media dei contratti.

L’aiuto è concesso per le assunzioni a tempo indeterminato o determinato effettuate a decorrere dal 1° marzo 2025.

In alternativa, qualora alla data di presentazione della domanda il contratto di lavoro non risulti ancora attivo, l’assunzione dovrà essere perfezionata entro e non oltre 30 giorni dalla data di concessione dell’aiuto, pena la decadenza dal beneficio.

Le domande, per come previsto dall’Avviso, dovranno essere presentate esclusivamente in modalità̀ telematica, per il tramite della piattaforma web di Fincalabra S.p.A. (https://bandifincalabra.it/), società in house della Regione Calabria.

Lo sportello sarà aperto dal 29 giugno 2026 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.