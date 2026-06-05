L’assemblea si è svolta al teatro Politeama. La sindacalista è stata eletta all’unanimità. Sarda, classe 1977, in passato ha seguito le vertenze del Sulcis Iglesiente

Daniela Piras è stata rieletta oggi, all’unanimità, segretaria generale della Uiltec Uil al termine del IV congresso nazionale “Innoviamo i processi, tuteliamo i diritti”, in un’intensa tre giorni di dibattiti, nella cornice del Teatro Politeama di Catanzaro.

Sarda, classe 1977, Piras ha mosso giovanissima i suoi primi passi nel sindacato, affrontando le vertenze più dure del Sulcis Iglesiente - il distretto industriale più in crisi d'Italia - e maturando, nel tempo, un solido percorso, fino alla guida della Uiltec nel 2022.

Il congresso le affida all’unanimità un secondo mandato, rinnovando la fiducia nel suo operato e in una leadership innovativa, combattiva e attenta alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, in una fase cruciale per la categoria, chiamata a misurarsi con le profonde transizioni industriali, energetiche e digitali che investono il lavoro e i territori.

Il congresso ha eletto anche la nuova segreteria nazionale: riconfermati Daniele Bailo, Marco Pantò e Livia Raffaglio. Entrano nella squadra Andrea Fiordelmondo, eletto segretario organizzativo, e Filippo Nisi, eletto tesoriere.

«Abbiamo scelto la Calabria, paragonandola all'organizzazione sindacale. La Calabria è una terra di grande potenzialità, di grande forza e di grande resistenza» ha detto Piras a conclusione del congresso. «Io credo in territori così belli si possa fare tantissimo. Abbiamo voluto svolgere qui il nostro congresso anche per ricordare che l'Italia va a velocità diverse e questo non è giusto, è uno dei nostri primi obiettivi. L'Italia deve avere le stesse possibilità, il rilancio del mezzogiorno non deve essere solo una frase fatta nei comizi per attirare voti nelle elezioni, ma deve essere un obiettivo importante perché è veramente una grande opportunità per il Paese» ha concluso.