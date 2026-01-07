Pubblicità e profilazione utente come per gli adulti. Un errore di etichettatura è costato alla Disney una sanzione da 10 milioni di dollari. Il colosso dell'intrattenimento è accusato di aver diffuso su YouTube centinaia di video destinati ai bambini ma privi del bollino "Made for Kids" che attiva il blocco privacy per i minori. L’errore ha consentito la diffusione di pubblicità personalizzata e la profilazione degli utenti. Scattata la denuncia della Federal Trade Commission è intervenuto il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti. YouTube chiede a chi diffonde contenuti sulla sua piattaforma di apporre sempre l’etichetta "Made for Kids" per disabilitare alcune funzionalità come i commenti e la pubblicità personalizzata.

Nel 2019 YouTube aveva patteggiato una sanzione da 170 milioni di dollari per aver violato il Children's online privacy protection act e da allora i controlli sono molto più rigidi. Secondo il Dipartimento di Giustizia, i contenuti diffusi su diversi canali YouTube di proprietà di Disney, tra cui il canale Pixar, il canale Disney+ e quello Disney Animation Studios hanno totalizzato miliardi di visualizzazioni soltanto negli Stati Uniti. I video in questione avevano per protagonisti personaggi di film molto popolari come Gli Incredibili, Coco, Frozen e Rapunzel. Pubblicità e profilazione degli utenti consentono ricavi miliardari.