La ricercatrice dell’Università Magna Græcia di Catanzaro analizza le nuove norme europee, gli squilibri della filiera agroalimentare e il diritto al cibo: «Non può esistere un’agricoltura realmente sostenibile se chi coltiva non vive dignitosamente del proprio lavoro»

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Dal nuovo Regolamento europeo sulle indicazioni geografiche alle pratiche commerciali sleali, fino al diritto al cibo: la ricercatrice di Diritto agrario e alimentare dell'Università Magna Græcia di Catanzaro, prof.ssa Maria Carlotta Rizzuto, profonda conoscitrice del settore, spiega come la tutela giuridica può diventare reddito per i produttori di Cipolla Rossa di Tropea, Clementine, Olio di Calabria, Liquirizia, Pecorino Crotonese e Patata della Sila.

Dietro un olio, un agrume o un formaggio della nostra terra non c'è solo un prodotto da vendere: ci sono saperi, comunità e il lavoro di chi li produce. Proteggerli è il compito del diritto agroalimentare. Ma basta tutelare un marchio DOP o IGP se poi chi coltiva non riesce a vivere del proprio lavoro?

Ne parliamo con Maria Carlotta Rizzuto, che lega la difesa delle eccellenze calabresi a una domanda più grande: il cibo come diritto e come dignità.

IL DIRITTO COME LINGUA

- Lei descrive il diritto come una «lingua» che dà forma alla realtà. In che senso il diritto agroalimentare riesce a trasformare un sapere tradizionale in un valore tutelato?

Il diritto, prima ancora di essere un insieme di norme, è un linguaggio attraverso il quale una comunità riconosce ciò che considera meritevole di tutela. Quando affermo che il diritto dà forma alla realtà, intendo proprio questo: attraverso le proprie categorie e i propri strumenti, esso conferisce riconoscimento giuridico a valori che già esistono nella società, ma che rischierebbero, diversamente, di rimanere privi di adeguata protezione.

Il diritto agroalimentare offre un esempio particolarmente significativo di questa funzione. Pensiamo a un prodotto della nostra terra: dietro un olio extravergine d'oliva, un agrume o un formaggio tradizionale non vi è soltanto un'attività economica, ma un patrimonio di conoscenze, tecniche produttive, consuetudini e relazioni umane che si tramandano attraverso le generazioni.

Mediante strumenti quali le Denominazioni di Origine Protette e le Indicazioni Geografiche Protette, il diritto riconosce il legame tra il prodotto, il territorio e il sapere delle comunità che lo realizzano, traducendolo in requisiti verificabili e in una tutela giuridica.

Il diritto, dunque, non crea la tradizione, ma le attribuisce riconoscimento, protezione e possibilità di futuro. È proprio in questa capacità di trasformare la memoria collettiva in un valore giuridicamente tutelato che si manifesta una delle sue funzioni più alte.

DOP E IGP, COSA CAMBIA PER LA CALABRIA

-Il nuovo Regolamento europeo 2024/1143 rafforza DOP e IGP. Cosa cambia concretamente per i produttori calabresi e quali eccellenze della regione potrebbero beneficiarne di più?

Il Regolamento europeo 2024/1143 rappresenta un passaggio fondamentale, perché consolida una concezione delle indicazioni geografiche che va oltre la semplice protezione del nome commerciale di un prodotto.

Tra gli aspetti più significativi vi sono il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni dei produttori, una maggiore protezione delle denominazioni anche nell'ambiente digitale, una disciplina più incisiva del loro utilizzo come ingredienti nei prodotti trasformati e una crescente attenzione alla sostenibilità ambientale, economica e sociale.

Per una regione come la Calabria, tutto questo assume un significato particolare. Penso alla Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, alle Clementine di Calabria IGP, all'Olio di Calabria IGP, alla Liquirizia di Calabria DOP, al Pecorino Crotonese DOP, alla Patata della Sila IGP e alle altre produzioni che esprimono la straordinaria ricchezza del nostro territorio.

Queste eccellenze possono beneficiare di strumenti più efficaci per contrastare gli utilizzi indebiti delle denominazioni, rafforzare la propria riconoscibilità sui mercati e valorizzare il legame con il territorio d'origine.

Vorrei, tuttavia, sottolineare un aspetto: il riconoscimento giuridico della qualità non si traduce automaticamente in un miglioramento delle condizioni economiche dei produttori. Occorrono organizzazione, capacità di fare sistema, investimenti e una distribuzione più equilibrata del valore lungo la filiera.

La vera sfida per la Calabria è dunque trasformare la tutela delle proprie eccellenze in un'opportunità concreta di sviluppo, capace di generare reddito, occupazione e prospettive per le nuove generazioni.

IL VALORE LUNGO LA FILIERA

-Lei sostiene che proteggere il nome di un prodotto non basta, se non si protegge chi lo produce. Le recenti mobilitazioni degli agricoltori nel Mezzogiorno dimostrano che oggi il valore si disperde lungo la filiera?

Le mobilitazioni del mondo agricolo richiamano la nostra attenzione su una contraddizione che considero centrale: un prodotto può essere riconosciuto come eccellenza, apprezzato dal mercato e adeguatamente tutelato sotto il profilo della denominazione, senza che tutto questo si traduca necessariamente in un'equa remunerazione di chi lo produce.

Non direi che le proteste, da sole, dimostrino che il valore si disperda lungo la filiera; certamente, però, rendono evidente l'esistenza di difficoltà economiche e di squilibri che non possono essere ignorati.

Dietro ogni prodotto agroalimentare vi sono lavoro, investimenti, costi di produzione, rischi imprenditoriali e responsabilità. Eppure, nei rapporti tra produzione, trasformazione e distribuzione, la forza contrattuale degli operatori non è sempre equilibrata.

-Si pone, allora, una questione propriamente giuridica, prima ancora che economica: possiamo considerare realmente efficace una tutela che protegge il valore del prodotto, ma non garantisce condizioni adeguate alla sopravvivenza dell'attività produttiva?

A mio avviso, no.

Non basta proteggere il nome di un'eccellenza se non si proteggono anche le condizioni che consentono di continuare a produrla.

La tutela del reddito agricolo assume, inoltre, una dimensione che supera l'interesse del singolo imprenditore. Significa contrastare l'abbandono delle campagne, preservare le economie locali, salvaguardare la trasmissione dei saperi e impedire che intere comunità perdano progressivamente la propria identità produttiva.

Per questo ritengo che la sostenibilità debba essere intesa non soltanto in senso ambientale, ma anche economico e sociale. Non può esistere un'agricoltura realmente sostenibile se chi coltiva la terra non è posto nelle condizioni di vivere dignitosamente del proprio lavoro.

PRATICHE SLEALI E PREZZI EQUI

-Quali strumenti giuridici servono davvero per contrastare le pratiche commerciali sleali e garantire prezzi equi a chi produce?

Il primo punto da chiarire è che il diritto dispone già di strumenti importanti, ma la loro efficacia dipende dalla concreta applicazione e dalla capacità di incidere sugli squilibri che caratterizzano i rapporti contrattuali all'interno della filiera agroalimentare.

Penso, in particolare, alla direttiva europea 2019/633, recepita nel nostro ordinamento attraverso il decreto legislativo n. 198 del 2021, che disciplina il contrasto alle pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare.

La normativa interviene su comportamenti che possono compromettere la posizione del contraente economicamente più debole, come i ritardi nei pagamenti, alcune modifiche unilaterali delle condizioni contrattuali e altre condotte contrarie ai principi di correttezza e buona fede.

Ma il divieto delle pratiche sleali, da solo, non esaurisce il problema.

Occorrono contratti trasparenti, una maggiore considerazione dei costi effettivi di produzione nella determinazione dei prezzi, controlli efficaci e strumenti che rafforzino la capacità negoziale dei produttori, anche attraverso forme di aggregazione e organizzazione collettiva. La legislazione italiana, peraltro, prevede espressamente che i prezzi tengano conto dei costi di produzione.

È importante, tuttavia, distinguere tra il contrasto a una pratica illegittima e la garanzia di un prezzo economicamente remunerativo: non sono obiettivi coincidenti e non possono essere raggiunti attraverso un unico strumento normativo.

Credo che la funzione del diritto debba essere quella di creare le condizioni affinché il valore possa essere distribuito in modo più equilibrato, senza mortificare la libertà d'impresa, ma impedendo che gli squilibri di potere contrattuale si traducano in condizioni ingiustamente penalizzanti.

Un prezzo non esprime soltanto il valore economico di una merce: dietro ci sono il lavoro, la dignità e la possibilità di futuro di chi produce.

IL DIRITTO AL CIBO

-Lei distingue tra «tutelare il cibo» e «garantire il diritto al cibo». Perché questa differenza è così importante, anche in un Paese ricco di eccellenze come l'Italia?

Ritengo che questa distinzione costituisca uno dei passaggi più importanti della riflessione sul diritto alimentare contemporaneo.

Tutelare il cibo significa garantire la sicurezza, la qualità, l'autenticità, la tracciabilità e la correttezza delle informazioni che accompagnano gli alimenti. Sono obiettivi fondamentali, attraverso i quali il diritto protegge il consumatore e valorizza il patrimonio produttivo.

Garantire il diritto al cibo significa, invece, compiere un ulteriore passo: porre al centro non più soltanto il prodotto, ma la persona e la sua dignità.

Il diritto a un'alimentazione adeguata trova riconoscimento nell'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti umani e nell'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. Non coincide con la mera possibilità di nutrirsi, ma richiama la disponibilità e l'accessibilità degli alimenti, la loro adeguatezza nutrizionale, la sicurezza e il rispetto delle specificità culturali.

Ecco perché questa distinzione assume un rilievo ancora maggiore proprio in un Paese, come l'Italia, nel quale convivono straordinarie eccellenze agroalimentari e situazioni di difficoltà nell'accesso a un'alimentazione adeguata.

Non possiamo limitarci a celebrare la qualità delle nostre produzioni senza interrogarci anche sulle condizioni di chi non può permettersi un'alimentazione sufficiente, sana e dignitosa.

In questo senso, la tutela del patrimonio agroalimentare e il diritto al cibo non sono obiettivi contrapposti, ma dimensioni complementari di una medesima responsabilità giuridica e sociale.

Il cibo è, certamente, identità, cultura e valore economico, ma è, prima di tutto, una condizione essenziale della dignità umana.

UNIVERSITÀ E GIOVANI GIURISTI

-Lei parla di un «umanesimo giuridico contemporaneo». Che ruolo possono avere l'università e i giovani giuristi calabresi nel costruirlo?

Quando parlo di umanesimo giuridico contemporaneo, mi riferisco all'esigenza di recuperare una concezione del diritto che non si esaurisca nell'applicazione tecnica delle norme, ma sappia riconoscere, dietro ogni disciplina, la persona, le relazioni sociali e i valori che meritano di essere protetti.

Il diritto agroalimentare è, da questo punto di vista, un terreno di riflessione particolarmente fecondo, perché pone in dialogo ambiti apparentemente distanti: l'economia, l'ambiente, la salute, la cultura, la tradizione e i diritti fondamentali.

L'università ha una responsabilità essenziale in questo percorso. Non deve limitarsi a trasmettere conoscenze normative, ma deve formare giuristi capaci di comprendere la complessità della realtà, di interrogarsi sulle conseguenze concrete delle regole e di mettere il sapere giuridico al servizio della società.

Per i giovani giuristi calabresi questa sfida assume un significato ancora più importante.

La Calabria è una terra ricca di storia, di cultura, di tradizioni e di competenze, ma è anche un territorio nel quale emergono, in modo evidente, le difficoltà legate allo sviluppo economico, alla valorizzazione delle risorse e alle opportunità per le nuove generazioni.

Credo che proprio da questa realtà possa nascere un contributo significativo a una nuova cultura giuridica, capace di coniugare la tutela delle identità territoriali con i valori universali della dignità, della solidarietà e della giustizia sociale.

Ai giovani giuristi spetta il compito di non considerare il diritto come un sapere distante dalla vita, ma come uno strumento attraverso il quale contribuire concretamente alla trasformazione della società.

L'umanesimo giuridico contemporaneo nasce, in fondo, dalla capacità di tenere insieme ciò che troppo spesso viene separato: la tradizione e l'innovazione, la libertà economica e la responsabilità sociale, la tutela dei territori e la centralità della persona.

Ed è questo, a mio avviso, il compito più alto dell'università: non soltanto formare professionisti competenti, ma contribuire alla crescita di una generazione di giuristi consapevoli che dietro ogni norma vi è sempre una realtà umana da comprendere e una dignità da tutelare.