Il presidente di Unioncamere Calabria, Pietro Falbo, esprime «compiacimento per il quadro delineato dal Rapporto annuale della Banca d'Italia sull'economia della Calabria. I dati registrati nel 2025 restituiscono l'immagine di un sistema produttivo resiliente, dinamico e capace di imporsi in modo incisivo sui mercati internazionali, con un Pil cresciuto dell'1,1% che supera non solo la media del Mezzogiorno ma anche quella del Paese».

«Il dato più incoraggiante riguarda le esportazioni delle nostre imprese - dichiara Falbo - che segna una crescita nettamente superiore alla media nazionale, dimostrando l'assoluta competitività delle eccellenze calabresi sui mercati internazionali. Secondo il rapporto della Banca d'Italia nel corso del 2025 le esportazioni di merci a prezzi correnti della nostra regione sono aumentate del 10,8%. Questo risultato supera ampiamente la crescita media in Italia, che si è fermata al 3,3%, e si pone in netta controtendenza rispetto al calo dell'1,2% registrato nel Mezzogiorno».

«L'export calabrese ha superato la soglia di un miliardo di euro - continua Falbo - e circa il 45% dell'intero valore è costituito dall'industria alimentare e dall'agricoltura ed è cresciuto in modo vigoroso verso i paesi Ue segnando un +15,5%, mentre le vendite dirette verso gli Stati Uniti sono aumentate del 12%. Grazie a queste performance, dal 2021, l'incidenza delle esportazioni sul Pil regionale è salita dall'1,6 al 2,5 per cento».

«Unioncamere Calabria, in rappresentanza del sistema camerale regionale, affianca e sostiene le imprese nella transizione digitale e ambientale per trasformare questo slancio formidabile in una crescita strutturale, stabile e duratura per l'intera economia regionale. Siamo di fronte ad una nuova narrazione della Calabria - conclude Falbo - e ad un quadro macroeconomico che ci spinge a guardare al futuro con fiducia».