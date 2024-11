Il Presidente della Regione Mario Oliverio ha visitato, ieri mattina, il padiglione dell'Enel, accompagnato dal Responsabile per le relazioni istituzionali Gaetano Evangelisti

Ad Oliverio sono stati illustrati i pannelli attraverso cui è dimostrato il percorso della storia dell'energia e del futuro dell'energia elettrica, anche in funzione del suo uso nelle abitazioni. "Abbiamo invitato il Presidente Oliverio - ha detto Evangelisti -perchè, insieme alle Regioni, vogliamo mettere in piedi, con Enel distribuzione, un'infrastruttura intelligente che consentirà alla Regione Calabria di mettere a disposizione dei propri cittadini le infrastrutture per arrivare ad avere città, paesi e quartieri intelligenti, dal consumo consapevole". Per il Presidente Oliverio si è trattato di una visita che gli ha consentito di "verificare che vi è un'intelligente esposizione delle innovazioni, degli investimenti, delle nuove tecnologie che impegnano questo grande ente. Ritengo che la visita sia stata positiva perchè, attraverso una concertazione di un confronto con Enel, si possono aprire opportunità d'investimento anche per la nostra regione, sopratutto sul fronte delle fonti rinnovabili e sulla frontiera dell'innovazione, penso alle smart-city ed a tutto quello che è possibile realizzare anche in funzione di opportunità per il nostro sistema delle imprese, attraverso gli investimenti in direzione della produzione di energia da fonti rinnovabili".

Intanto, continua il successo dello chef Luigi Ferraro a cui la Regione, nello stand di Alitalia, ha dato il compito di fare conoscere ed amare la cucina calabrese. L'iniziativa, che ben s'inserisce nelle manifestazioni della prima settima dedicata al pane, è curata dalla Regione Calabria.