Acqua ancora fredda e mare capriccioso. Ma la stagione estiva è alle porte... E Tropea è Tropea, anche nell'anno del coronavirus. Sulla spiaggia all'ombra della Madonna dell'Isola ci si crogiola al sole e si fa il primo bagno. In solitaria, distanziati o con la famiglia. Sono i primi bagnanti della stagione.

Per i lidi, gli stabilimenti balneari ed il turismo organizzato si dovrà ancora aspettare. Ma l'attesa è dolce e il coronavirus sembra non faccia più tanta paura. «Riapriremo il 20 giugno» -conferma il titolare di un lido balneare. Sta allestendo la struttura per accogliere i turisti. «Ancora non sappiamo come andrà questa stagione. Noi apriamo e quel che succederà succederà». Prevale comunque l'ottimismo. Si guarda alla bella stagione che verrà. Un po' diversa rispetto a quanto ci si aspettava. Ma malgrado tutto si spera sia un successo.