Innovazione e sostenibilità, accordo Unical-Ferrovie della Calabria Dal potenziamento ferroviario alla sicurezza, dalla digitalizzazione alla transizione (ANSA) - COSENZA, 12 MAG -

Ferrovie della Calabria e l'Università della Calabria hanno firmato un accordo di collaborazione tecnico-scientifica per promuovere l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo nel settore dei trasporti e delle infrastrutture in Calabria. L'intesa, siglata dal rettore dell'Unical, Gianluigi Greco, e dall'amministratore unico di FdC, Aristide Vercillo Martino, «punta - si legge in una nota - a integrare le eccellenze accademiche con le necessità operative del trasporto pubblico locale, per una mobilità regionale più resiliente, sostenibile ed efficiente».

L'accordo si articola su sette direttrici: potenziamento ferroviario e sicurezza attraverso l'ammodernamento delle infrastrutture esistenti e la gestione del rischio idrogeologico; sviluppo di soluzioni intermodali integrate (treno, bus, mare) e il rinnovo del materiale rotabile con mezzi moderni e meno inquinanti; transizione ecologica mediante la sperimentazione di nuove tecnologie, tra cui l'idrogeno ferroviario; digitalizzazione attraverso l'implementazione di sistemi avanzati di controllo marcia treno, segnalamento e intelligenza artificiale; infine, la formazione con piani di reskilling e upskilling per il personale di FdC e l'attivazione di tirocini per gli studenti universitari.

Per la realizzazione degli obiettivi sono stati coinvolti cinque dipartimenti d'eccellenza dell'ateneo: Ingegneria civile; Ingegneria meccanica, energetica e gestionale; Ingegneria dell'ambiente e del territorio; Ingegneria informatica, modellistica, elettronica e automatica; Matematica e informatica.

L'iniziativa punta a un trasferimento di know-how attraverso la validazione di scelte progettuali, studi di fattibilità avanzati e la progettazione di master e corsi di alta formazione specifici per le sfide industriali reali. L'accordo ha una durata di tre anni. «Questo accordo rappresenta un passo fondamentale per coniugare la ricerca accademica più avanzata con le esigenze concrete della mobilità regionale - dichiara Aristide Vercillo Martino, amministratore unico di Ferrovie della Calabria -. Insieme all'Università della Calabria intendiamo costruire un modello di trasporto più sicuro, sostenibile e innovativo, capace di rispondere alle sfide della transizione ecologica e digitale, formando al contempo nuove competenze e valorizzando il territorio calabrese attraverso una sinergia virtuosa tra università e impresa».