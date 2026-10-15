La presidente dell’ente che si occupa di sostenere e promuovere la filiera eno-gastronomica ha richiamato il valore della “rete” tra istituzioni e ricordato il Protocollo di collaborazione con il Gal

Sinergie, condivisione, strategie di sviluppo. Sono queste le parole d’ordine che Luisa Caronte, presidente del Distretto del Cibo del Territorio rurale vibonese, ha richiamato nell’intervento che ha tenuto in occasione della giornata inaugurale del Festival Terre Vibonesi, promosso dal Gal Terre Vibonesi a Francavilla Angitola, in occasione dei 10 anni dalla fondazione dell’agenzia di sviluppo guidata dal presidente Vitaliano Papillo.

Caronte, intervenendo nel talk istituzionale, al fianco dei rappresentanti delle associazioni del comparto agro-alimentare, ha messo in evidenza il ruolo che gli enti territoriali possono incarnare in un’ottica di reciproca collaborazione e dialogo con le Istituzioni.

«Stiamo per dare il via ad un’intensa attività di sviluppo sul territorio - ha rimarcato - che ci porterà verso il pieno conseguimento degli obiettivi previsti dal nostro Contratto di Distretto. Il nostro ente è riconosciuto dal ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e del suo operato beneficiano sia le aziende associate che ulteriori azioni a regia sul fronte della formazione, della ricerca e della promo-commercializzazione. Stamane - ha segnalato ancora Luisa Caronte -, finalmente ho sentito parlare di “rete” e questo mi rende davvero molto felice perché noi tutti abbiamo bisogno di stare insieme affinché il grande patrimonio di risorse ed eccellenze del nostro territorio possa diventare il motore di una crescita reale. Non basta promuoverle e valorizzarle, occorre sedersi tutti allo stesso tavolo e costruire insieme una strategia che porti le nostre migliore risorse a divenire driver territoriali di sviluppo-economico e sociale, opportunità di crescita per la comunità e per l'occupazione».

Quindi Caronte ha ricordato il protocollo di collaborazione che unisce il Distretto del Cibo e il Gal Terre Vibonesi. «Non è solo un atto formale - ha detto - ma è una collaborazione seria e responsabile nella quale abbiamo messo insieme professionalità, competenze e strategie per progetti destinati a incidere positivamente sullo sviluppo del territorio della provincia di Vibo Valentia». Infine le «congratulazioni al Gal per l’importante anniversario dei primi 10 anni di attività».