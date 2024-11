L'europarlamentare di Forza Italia, in Calabria, per sostenere la candidatura di Wanda Ferro

“Sono qui oggi a sostenere Wanda Ferro come candidata del centrodestra per la presidenza della Regione Calabria che rappresenta il meglio per competenza, credibilità e capacità amministrativa per una vera prospettiva di crescita di questa regione”. lo ha dichiarato questa mattina a Reggio Calabria l'europarlamentare di Forza Italia Raffaele Fitto intervenuto in un incontro elettorale organizzato per sostenere la candidatura di Wanda Ferro.

L'europarlamentare, nel suo intervento, si è concentrato sulle riforme ed in particolar modo sulla riforma del mercato di lavoro. “Trattare sulle riforme è giusto e credo che noi lo stiamo facendo - ha dichiarato Fitto - Al tavolo per riformare la Costituzione e la legge elettorale, Forza Italia deve essere presente con un proprio contributo originale, con la schiena dritta, sostenendo le proprie ragioni e lo deve fare con sempre maggiore efficacia e chiarezza rispetto alle politiche economiche di questo Governo che sono evidentemente inadeguate. Forza Italia e il centrodestra – ha aggiunto Fitto – devono ripartire con proprie proposte alternative perché l’azione di questo Governo è soprattutto caratterizzata dal grande spread tra le parole e gli slogan e il contenuto dei provvedimenti”. E sul lavoro: “La riforma del mercato del lavoro conferma quello che diciamo da tempo, cioè che c’è una grande differenza tra le parole, gli slogan che il Presidente del Consiglio adopera e poi i fatti. Ci troviamo – ha aggiunto Fitto – in presenza di un grande bluff e tutto ciò che è stato oggetto di una discussione non si trova nel provvedimento in esame. Ora c’è una trattativa tutta interna alla maggioranza per posizionare un provvedimento che non inciderà sugli obiettivi di riforma, sulla ripresa, e non libererà veramente i vincoli che incombono sul mercato del lavoro”.