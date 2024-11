«Siamo per l’ennesima volta costretti a denunciare quanto sta accadendo nella struttura Karol Betania Strutture Sanitarie Srl NewCo che ha rilevato la quasi totalità dei servizi e strutture, attraverso il fitto di ramo d’azienda, della Fondazione Betania onlus. Purtroppo dobbiamo ancora constatare come promesse e gli impegni ufficiali presi di fronte al prefetto o al capo di Gabinetto di Catanzaro e soprattutto nei confronti dei lavoratori, non contano nulla. Questo è il caso dell’Avv. Marco Zummo, imprenditore palermitano venuto a Catanzaro a salvare la Fondazione Betania onlus e che invece ad oggi ha dimostrato tutta la sua “goffaggine” gestionale, mantenendo viva una speranza che si manifesta col disagio vissuto dai lavoratori e dalle loro famiglie». A scriverlo, in una nota, sono i rappresentanti delle sigle sindacali Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Tucs.

«Ad oggi, i lavoratori – dichiarano – non hanno ancora ricevuto, nonostante gli impegni sottoscritti dall’ad Marco Zummo, lo stipendio di agosto e settembre 2023, il corrente tredicesima e novembre 2023, nonché i ratei delle conciliazioni pattuite con i lavoratori. A tutto questo si aggiunge il mancato pagamento delle rate, trattenute in busta paga e non pagate da ormai un anno, delle cessioni dei quinti degli stipendi».

«Parole al vento, e lavoratori sul lastrico – continuano i sindacati –. Lavoratori che nonostante tutto continuano al lavorare a prestare le cure e l’assistenza agli ospiti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio assistenziali, anche sotto organico, visto che molti professionisti negli ultimi mesi, a causa non solo dei mancati pagamenti ma anche per una discutibile organizzazione del lavoro, hanno scelto altre “rive su cui approdare”».

E concludono: «Noi Oo.Ss. e lavoratori insieme a chiedere pubblicamente a tutte le istituzioni, al sindaco di Catanzaro, al commissario ad acta per la Sanità in Calabria il presidente Roberto Occhiuto ed i vari commissari delle Asp interessate, a sua eccellenza il vescovo monsignor Claudio Maniago, nonché al consiglio d’amministrazione della Karol-Betania Strutture Sanitarie Srl che ha consegnato nelle mani dell’ad Marco Zummo il mandato per la gestione e poi si è dileguato, quanto possa durare ancora una situazione dove il “guaritore” coincide con il “malato”, dove ancora ad oggi persistono le false promesse ed i falsi impegni di un’azienda che non ha rispetto non solo dei lavoratori ma neanche delle istituzioni, vedi incontro in prefettura del 04/12/2023».