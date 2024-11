Francesco Trebisonda è un figlio di Calabria che rende orgogliosa la sua terra. E' stato definito “il Manager calabrese dal cuore d’oro”. Ha creato un grande flusso economico e posti di lavoro per molti giovani calabresi perché, pur curando tutto il territorio nazionale, due uffici Aona Corigliano e Reggio e tra i suoi clienti annovera l’Amministrazione regionale, i più importanti Comuni, enti e società pubbliche, nonché le maggiori Aziende e gruppi industriali privati. Dopo un percorso all’interno del colosso americano di brokeraggio assicurativo AON punteggiato da continui successi, attualmente ne è il direttore commerciale Italia. Aon è il primo gruppo in Italia e nel mondo nella consulenza dei rischi e delle risorse umane, nell’intermediazione assicurativa e riassicurativa. È la branch italiana di Aon Plc, capogruppo quotata al Nyse che ha il suo quartiere generale a Londra ed è presente in più di 120 paesi con 50.000 dipendenti.

Aon, da sempre attenta all’innovazione nel dinamico mercato assicurativo, fornisce supporto e competenze specifiche nella definizione delle strategie che consentono di gestire e controllare i diversi rischi aziendali. Il Gruppo in Italia è consulente per la gestione dei rischi e dei programmi assicurativi di 29 Gruppi Italiani presenti nell’indice FTSE MIB, di oltre 8.000 gruppi di aziende e di più di 900 enti/aziende della Pubblica Amministrazione. La società annovera clienti nel settore finanziario, alimentare, automotive, chimico e farmaceutico, energia e petrolchimico, pubblica amministrazione e sanità, grande distribuzione, marittimo e trasporti. Il Gruppo è presente in Italia in 26 città e si avvale di oltre 1.600 dipendenti per fornire alle PMI, ai grandi Gruppi industriali e finanziari e agli Enti Pubblici soluzioni su misura per una adeguata gestione dei rischi. Giorni fa a Trebisonda, tra il plauso degli astanti, gli è stata attribuita la Medaglia d'oro dall'associazione Brutium, calabresi nel mondo, per essersi distinto professionalmente e umanamente.