Il prossimo 15 marzo partiranno i lavori per la realizzazione del III tratto della Gallico-Gambarie una delle più grandi opere della provincia di Reggio Calabria. L'opera in questione avrà una lunghezza pari a 6 chilometri ed un costo complessivo di 65 milioni di euro. Ad essersi aggiudicato l'appalto dell'opera è stato un raggruppamento di imprese di cui fa parte anche la ditta AVR. L'opera vedrà impegnati 100 operatori in cantiere con nuova assunzione per i 580 giorni dei lavori. Il consigliere provinciale Francesco cannizzaro ha sottolineato che "il progetto Gallico- Gambarie è una straordinaria opportunità per tutto il territorio".

Grande soddisfazione anche dall'Assessore alle Infrastrutture della Regione Calabria Roberto Musmanno: "Stiamo dimostrando che anche in Calabria si possono realizzare opere importanti di una complessità abissale, abbiamo avuto grandi difficoltà sia per l'aspetto geologico, che per quello sismico, ma siamo riusciti ad aggirare i problemi con soluzioni tecnologicamente avanzate. La stagione dell'inerzia sulle grandi opere sta finendo opere come questa dimostrano che il sistema Calabria sta cambiando, che siamo passati dalle chiacchiere ai fatti, così dimostriamo a chi governa a livello centrale, che anche la Calabria può fare".