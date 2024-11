Con la firma del protocollo d’intesa tra Regione e Unindustria Calabria si da il via alla fase preliminare di ‘Garanzia Giovani’. Il 7 Aprile saranno pubblicati i bandi

È stato siglato, questa mattina, il protocollo d’intesa tra la Regione e Unindustria Calabria. Alla presenza di Carlo Guccione, assessore regionale al lavoro e di Natale Mazzuca presidente di Unindustria, è stata ribadita l’importanza del programma governativo per le politiche del lavoro. Sono circa 42mila i giovani che potranno usufruire dei fondi messi a disposizione dal programma.

“Con la firma di questo protocollo – ha spiegato Guccione – inizia la fase operativa di “Garanzia giovani” e iniziamo a costruire concretamente quella rete di cui è necessario dotarsi affinché il piano possa essere concretamente funzionale e utile a migliaia di giovani calabresi. Con questo passo, dimostriamo ancora una volta come questo governo regionale ritenga fondamentale operare in tema di sviluppo e lavoro. Vogliamo costruire una vera e propria strategia in questo senso e l’occasione fornita da Garanzia giovani è importante per iniziare questo percorso. Inoltre, quanto offerto da questa opportunità con il bonus occupazionale, si può sommare ai vantaggi messi a disposizione dal Jobs act: ecco allora che ci troviamo davanti ad uno strumento valido non solo per i giovani, ma anche per le aziende che intendono assumere i giovani che hanno contribuito a formare visto che si arriverà ad un risparmio di almeno il 50 per cento su ogni assunzione”.

Guccione ha poi ricordato che i bandi verranno pubblicati il prossimo 7 Aprile. “Oltre a Garanzia giovani, dal prossimo 3 aprile sarà operativo un fondo rotativo unico per l’occupazione e per la crescita: per le imprese che assumono, ci sono fino a 750mila euro a tasso zero, poi c’è il micro credito all’autoimpiego per chi vuole intraprendere una propria attività, senza limiti d’età, fino a 50mila euro e in più, per le donne professioniste iscritte agli albi professionali da meno di cinque anni, abbiamo previsto un contributo a tasso zero fino a 25mila euro. Inoltre, ancoreremo il piano per il lavoro non solo alle risorse che abbiamo già, ma anche a quelle per la nuova programmazione europea”.

“La madre di tutte le battaglie per la nostra regione è il lavoro – ha dichiarato Natale Mazzuca - con questo primo passo, oggi, possiamo dire di essere in grado di dare una risposta concreta alle esigenze. Ringrazio l’assessore Guccione per il lavoro svolto e per aver coinvolto direttamente quello che poi è il tessuto che può e deve offrire lavoro in Calabria, cioè le imprese. Da questo protocollo parte un percorso virtuoso: le difficoltà non si risolveranno solo con questo primo passo, è chiaro, ma questo è un segnale di speranza per il futuro della Calabria”.