«Dopo le autostrade, dove il gasolio svetta a 2,175 euro al litro, rispetto alla rete stradale è a Bolzano che si vende il gasolio più caro d’Italia, 2,124 euro al litro, la medaglia d’argento va alla Sicilia con 2,113 euro, al terzo posto la Calabria che oggi supera i 2,1 euro (2,108 euro). La Campania è appena fuori dal podio, sulla soglia di 2,1 euro esatti. Seguono nella classifica delle regioni che vendono il gasolio più caro, Molise, Basilicata e Friuli Venezia Giulia, tutte e 3 al quinto posto con 2,097 euro, poi la Puglia e Trento. Chiude la top ten delle peggiori la Valle d’Aosta con 2,082 euro.

I prezzi più bassi nelle Marche (2,059 euro), al secondo posto il Veneto (2,063) e sul gradino più basso del podio delle virtuose, l’Umbria (2,064)» afferma Massimiliano Dona, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, sulla base dei dati Mimit.

«Ma chi oggi ha rialzato di più i prezzi? Chi ha speculato di più? In tutte le regioni italiane, tranne che in Sicilia dove il prezzo, essendo già alle stelle, è rimasto stabile, il diesel ha ripreso la sua corsa», spiega. Vince la Valle d’Aosta dove in appena 1 giorno il gasolio costa 2,7 cent in più al litro e un pieno da 50 litri si paga 1,35 euro più di ieri. Medaglia d’argento per Bolzano (+2,3 cent al litro, +1,15 euro per un pieno), medaglia di Bronzo per la Liguria (+2,2 cent al litro + 1,1 euro a rifornimento).

Quanto al confronto con il 27 luglio, anche se oramai è improprio e superato, visto che per lo sconto sulle accise conta il confronto con i prezzi di ieri, essendo oggi terminata ovunque la riduzione, vince il Molise, che scalza il primato di ieri della Campania, e dove si risparmiano, rispetto al 27 luglio, 4,40 euro a pieno ma mancano all’appello 4,14 euro rispetto al prezzo teorico atteso a parità di prezzo industriale. Al secondo posto la Puglia (-3,94 euro a pieno), al terzo la Calabria ex aequo con la Campania (-3,89 euro).