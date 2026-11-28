Il presidente dell'Arbbac Leonardo Trento: «L'interesse c'è, ma il bando regionale è rivolto alle imprese già costituite. Servono misure specifiche per gli under 35 e sostegni alle piccole strutture»

Decine di telefonate in un solo giorno, soprattutto da parte di giovani calabresi interessati ad aprire un bed and breakfast e a investire nel turismo. È la risposta che l'associazione regionale di categoria dei B&B e degli Affittacamere Calabria (Arbbac) ha ricevuto dopo il videomessaggio del presidente della Regione Roberto Occhiuto, che ha invitato i giovani a restare nella propria terra.

Un segnale positivo, secondo il presidente dell'associazione Leonardo Trento, ma anche un'occasione per richiamare l'attenzione sulle difficoltà concrete che incontra chi vorrebbe avviare un'attività ricettiva partendo da zero. «L'interesse dimostra quanto sia forte la voglia di restare nella propria terra e costruire qui il proprio futuro. Accogliamo positivamente l'impegno della Regione e il rifinanziamento del bando per il sostegno all'accoglienza turistica di qualità, pubblicato nel 2025, che prevedeva 50 milioni di euro: 40 milioni per le strutture alberghiere e 10 milioni per quelle extralberghiere. È un intervento importante, ma non sufficiente a rispondere a tutte le esigenze del settore».

Il nodo, spiega Trento, riguarda soprattutto i requisiti di accesso alla misura. «Se invitiamo i giovani ad aprire un B&B, dobbiamo anche metterli nelle condizioni di farlo. Il bando attuale è rivolto esclusivamente alle micro, piccole e medie imprese già costituite. Un giovane che vuole partire da zero, come persona fisica, non può quindi presentare domanda».

A questo si aggiungono i criteri di valutazione, legati anche al fatturato, che rischiano di penalizzare proprio chi non ha ancora avviato un'attività. «Un giovane calabrese difficilmente potrà riuscire a centrare l'obiettivo di un cofinanziamento per aprire un B&B. Se davvero si vogliono incentivare gli under 35 servono misure dirette e specifiche, che consentano loro di concorrere alla pari con chi è già titolare di impresa».

Non si tratta soltanto di mettere a disposizione risorse economiche. Per l'associazione è necessario costruire un percorso di accompagnamento che aiuti i nuovi operatori a superare gli ostacoli iniziali. «Occorre aiutarli a sviluppare un progetto, affrontare gli adempimenti burocratici, acquisire le competenze necessarie e sostenere le spese iniziali. Non basta finanziare solo chi è già un'impresa: bisogna aiutare anche chi vuole diventarlo».

Accanto a chi vorrebbe entrare nel settore, c'è poi una rete di piccole strutture che già contribuisce all'accoglienza turistica calabrese e che, secondo l'Arbbac, rischia di rimanere fuori dagli strumenti di sostegno. È il caso dei B&B in Family, regolarmente operativi ma esclusi dalla misura regionale. «Hanno bisogno di sostegni specifici per migliorare le strutture e la qualità dei servizi. Sono la stragrande parte dell'accoglienza calabrese, spesso tengono in vita i borghi e consentono ai turisti di poter dormire in luoghi nei quali rappresentano l'unica possibilità di soggiorno».

Da qui la proposta di rafforzare le politiche regionali per il comparto, con risorse aggiuntive e strumenti differenziati. «Chiediamo di proseguire e rafforzare gli interventi della Regione, destinando maggiori risorse al turismo, rifinanziando con risorse importanti il bando per l'emersione e la qualificazione della ricettività delle seconde case, e introducendo nuove misure per chi vuole avviare un B&B e per chi già lo gestisce. Due esigenze diverse, che meritano entrambe risposte concrete».

L'associazione si dice disponibile ad aprire un confronto con la Regione per individuare soluzioni operative. «La nostra associazione è pronta a confrontarsi per contribuire a individuare soluzioni efficaci. Le telefonate ricevute dimostrano che l'interesse dei giovani c'è. Ora bisogna fare in modo che quell'interesse possa trasformarsi in nuove attività, lavoro e opportunità per la Calabria».

Il messaggio finale di Trento torna così all'invito rivolto ai giovani dal presidente della Regione, ma sposta l'attenzione dalle parole agli strumenti necessari per renderlo possibile: «Ai giovani non basta dire “restate in Calabria”. Bisogna dare loro gli strumenti per poterlo fare».