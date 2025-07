«Il Mezzogiorno d'Italia, troppo a lungo percepito come periferia, oggi si propone, finalmente, come centro. Come crocevia tra Europa, Africa e Medio Oriente in uno scenario internazionale che ha restituito centralità al Mediterraneo. Il Sud Italia come ponte naturale verso il Sud globale». Lo ha detto la sottosegretaria all'Interno Wanda Ferro, intervenendo al Global South Innovation.

«Una visione - ha aggiunto - che trova piena sintonia con il lavoro portato avanti dal governo Meloni, in particolare attraverso il Piano Mattei per l'Africa: una delle più importanti iniziative di politica estera, economica e di cooperazione mai promosse dal nostro Paese. Del resto, non ci può essere un'Europa forte senza un Mediterraneo stabile e un'Africa in crescita. Il Mezzogiorno, in questa prospettiva, si

offre come piattaforma naturale per questa cooperazione: con le sue università, le sue imprese, i suoi porti, le sue energie rinnovabili, che coprono più di un terzo del fabbisogno nazionale, e con la sua straordinaria capacità di rigenerarsi».

«Global South Innovation - ha detto Ferro - dimostra proprio questo: che la periferia può diventare centro. Che le fragilità storiche possono essere trasformate in leve di rinascita. Che il Mediterraneo può essere un laboratorio globale di soluzioni per la transizione ecologica, digitale e sociale. Ma sviluppo e innovazione non possono esistere senza sicurezza e oggi la sfida più attuale si chiama cybersicurezza. È per questo che stiamo rafforzando l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e promuovendo una cultura della sicurezza digitale favorendo una cooperazione pubblico-privato e stimolando soluzioni innovative».

«Il Sud - ha concluso Ferro - è pronto a fare la sua parte, a guidare questi processi. Il Piano Mattei è la cornice dentro cui possiamo realizzare questa visione: una visione mediterranea, umanistica, fondata sull'innovazione armonica, come quella promossa da Francesco Cicione e da Entopan. Una sfida culturale, educativa, civile. Che impone di conciliare tecnologia e umanesimo».

Dopo l’intervento della sottosegretaria Ferro è stato il turno del presidente e fondatore di Entopan Francesco Cicione.

«Il Sud – ha dichiarato Cicione – da retroguardia può diventare avanguardia, custodisce dei sentieri interrotti che possono e debbono diventare traiettorie di cambiamento».

«Il Sud - ha aggiunto - è la speranza di un mondo migliore, è la concreta speranza di un mondo migliore, perché è deposito di un potenziale di sviluppo sostenibile ancora intatto che va messo a frutto e fatto germinare affinché possa contaminare tutto il mondo. In una parola il Sud è il più antico luogo di futuro e noi vogliamo costruire tutti insieme questo futuro affinché sia un futuro buono».

«Sono stati tre giorni intensi - ha concluso Cicione tracciando un bilancio dell'iniziativa - ricchi di suggestioni, ma soprattutto ricchi di valori e di valore. Circa 2.000 persone che si sono alternate nei diversi panel, nei diversi tavoli di lavoro, nel villaggio, nella zona Expo, fondi di investimento da ogni parte del mondo, grandi player, delegazioni governative, rappresentanti delle istituzioni che hanno dimostrato che si può fare».