Venerdì 12 luglio, su LaC Tv, alle ore 17.15, canale 11 del digitale terrestre (ma anche sull’820 di Sky, sul 411 di Tivùsat, in streaming e on demand su Lac Play) quarta puntata della nuova trasmissione “Imprenditori in Volo”, condotta dal giornalista e saggista Massimo Tigani Sava dalla suite dell’Aeroporto Internazionale di Lamezia Terme (Catanzaro).

“Imprenditori in volo” è stata programmata da LaC Network nell’ambito del sistema Grand Terroir che mette in rete, attraverso vari strumenti della comunicazione integrata, Persone, Aziende, Territori, Identità Culturali. Grand Terroir è un progetto strategico di sviluppo per la Calabria e per il Sud Italia: un’apposita sezione con articoli e video è presente sulla testata online LaCNews24.

Ospite della quarta puntata l’imprenditore Salvatore Mancuso che è alla guida della Rolltek di Catanzaro, un'azienda molto moderna e che ha saputo conquistare importanti quote di mercato anche all'estero. La Rolltek, utilizzando una propria progettazione esclusiva e partendo da materie prime base di elevata qualità per costruire ogni singolo ingranaggio, si è specializzata in una proposta molto innovativa: una sintesi fra la tapparella avvolgibile e la persiana orientabile, con un’attenzione speciale per il risparmio energetico, per il comfort che è sempre e comunque frutto di una valutazione soggettiva, per la sua duttilità e praticità d’uso, per la capacità di adattarsi ad ogni tipo di casa (sia essa una grande villa, un villino o un’appartamento di un palazzo) e di ufficio o stabilimento produttivo. Rolltek sa ritagliare per ogni cliente, con una perizia che deriva sia da una lunga tradizione artigiana sia da contenuti tecnologici alti, una sorta di abito su misura a costi anche accessibili. Con Salvatore Mancuso sono stati affrontati anche temi relativi allo sviluppo economico e sociale del territorio. La trasmissione può essere seguita, ripetiamolo, on demand su LaC Play.