Martedì 22 settembre ospiterà un incontro tra il Centro per l'Impiego di Paola e i giovani diplomati dell'istituto. Una giornata informativa pensata per illustrare le opportunità offert e accompagnare i potenziali candidati nella fase di iscrizione ai colloqui

Centinaia di opportunità di lavoro a bordo delle navi di Grimaldi Lines, con contratti, vitto e alloggio a bordo e una retribuzione netta indicativa che può arrivare fino a 2.800 euro al mese. È questa la prospettiva al centro dei due Job Days organizzati dai Centri per l'Impiego, nell'ambito delle iniziative promosse dal Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria, in collaborazione con Sviluppo Lavoro Italia.

Due appuntamenti

Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 30 settembre, dalle 9.30 alle 16.30, nella sede di Sport e Salute spa, in piazza G. Matteotti a Cosenza. Il secondo si terrà giovedì 1° ottobre, sempre dalle 9.30 alle 16.30, al Museo Multimediale San Francesco di Paola, in corso Garibaldi 43.

L’evento a Paola

Proprio in vista dell'appuntamento di Paola, martedì 22 settembre, l'IPSEOA, l'Istituto alberghiero della città, ospiterà un incontro tra il Centro per l'Impiego di Paola e i giovani diplomati dell'istituto. Una giornata informativa pensata per illustrare le opportunità offerte da Grimaldi Lines e accompagnare i potenziali candidati nella fase di iscrizione ai colloqui.

L’impegno del Centro per l’Impiego di Paola

L'iniziativa è promossa dal Centro per l'Impiego di Paola, diretto da Domenico Abramo, e vede la collaborazione dell'IPSEOA diretto da Sandra Grossi. Sarà l'occasione per fornire ai ragazzi tutte le informazioni necessarie in vista del Recruiting Day del 1° ottobre, quando i responsabili delle risorse umane della compagnia saranno a Paola per incontrare e selezionare i candidati.

«La società Grimaldi Lines è tra le più importanti società di trasporto italiane ed europee – sottolinea il responsabile del Cpi di Paola Domenico Abramo –. Opportunità come queste sono nuove e importanti per il territorio e per l'intero Tirreno cosentino».

Abramo evidenzia inoltre il lavoro di rete avviato dal Centro per l'Impiego con il Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree Produttive della Regione Calabria, i Comuni, le scuole e Sviluppo Lavoro Italia, con l'obiettivo di favorire l'inserimento lavorativo attraverso un rapporto diretto tra domanda e offerta.

Le figure ricercate

Sono numerose le professionalità richieste da Grimaldi Lines, anche senza esperienza, in alcuni casi.

La parte più consistente riguarda camerieri, garzoni di camera e piccoli di camera, addetti al riassetto delle cabine e ai servizi di food & beverage: sono 200 i posti disponibili, per i quali è sufficiente l'obbligo scolastico e non è richiesta esperienza precedente.

Sono invece 150 le figure ricercate come garzoni di cucina e piccoli di cucina, anche in questo caso con possibilità di candidatura per chi è alla prima esperienza.

La compagnia cerca inoltre 50 cuochi, per i quali sono richiesti l'obbligo scolastico e almeno due anni di esperienza; 30 mozzi, anche senza esperienza; 25 giovanotti elettricisti, con esperienza preferibile; 25 idraulici (ottonai), per i quali sono richiesti almeno tre anni di esperienza; e 25 trattoristi, in possesso delle patenti C-CE-CQC oppure D-DE-CQC, anche alla prima esperienza.

Contratti da 90 giorni a bordo e 45 a terra

Le condizioni offerte prevedono un impiego full-time a bordo delle navi della compagnia e l'applicazione del contratto collettivo nazionale per il personale navigante dell'industria armatoriale.

Il rapporto di lavoro prevede 90 giorni di imbarco seguiti da 45 giorni a terra. Durante il periodo a terra sarà possibile, secondo quanto indicato nell'offerta, richiedere la Naspi o svolgere un'altra attività lavorativa. L'esperienza maturata a bordo, inoltre, viene indicata come elemento che offre un'elevata possibilità di rinnovo del contratto.

Particolarmente interessante anche l'aspetto economico: la retribuzione netta mensile indicativa varia tra 2.000 e 2.800 euro, a seconda della posizione ricoperta. A bordo sono inoltre garantiti vitto e alloggio a carico dell'azienda.