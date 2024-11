Anche il pregiato Salumificio Sap dei Fratelli Pugliese sarà presente alla prossima edizione del Cibus che si svolge com’è tradizione a Parma (7-10 maggio). L’azienda specializzata in salumi tradizionali di Calabria, compresi quelli rientranti nella Dop, e nella produzione di ‘Nduja, ha sede a Calimera, frazione di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Ecco le coordinate per chiunque volesse interfacciarsi con i responsabili della Sap nel corso del Cibus: Padiglione 07-08 - Stand F 036.

Il Salumificio dei Fratelli Pugliese oltre che seguire con scrupolo la nobilissima tradizione della norcineria calabrese, ha dimostrato grandi capacità anche nell’innovazione creando specialità particolarmente gustose e apprezzate dai consumatori, come nel caso dei piccanti Diavoletti, o del delicatissimo Filonzo.

Puntuale attenzione viene dedicata da Sap alla selezione delle materie prime, a partire da carni e grassi, privilegiando il Made in Italy e il Made in Calabria, per finire al peperoncino coltivato anche in proprio nel territorio del Monte Poro. I salumi di Calabria vantano, a livello europeo, ben quattro Dop (Salsiccia, Soppressata, Capocollo e Pancetta, quest’ultima nella versione tesa). Il Salumificio Sap di Calimera nel tempo ha saputo ritagliarsi spazi importanti nel mercato nazionale e internazionale.