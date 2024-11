Il messaggio degli economisti riuniti all'Unical con il ministro De Vincenti

C’è anche il tentativo di riportare la questione meridionale ai vertici dell’agenda politica nazionale tra gli obiettivi della 58ma riunione scientifica annuale della società italiana degli economisti. Il divario tra il mezzogiorno e le regioni del nord è ancora profondo, soprattutto in proiezione rispetto al resto d’Europa. Ospite nell’ultimo dei tre giorni di lavori ospitati all’Università della Calabria anche il ministro della coesione sociale Claudio De Vincenti, il quale si è detto ottimista alla luce delle ultime statistiche disponibili. Il membro del governo è tornato anche a ribadire che non ci saranno altre Zes in Calabria oltre a quella già prevista per il porto di Gioia Tauro.