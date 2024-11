«Una svolta epocale per il Porto di Gioia Tauro». Così il commissario straordinario dell’autorità portuale, Andrea Agostinelli, ha annunciato l’operatività h24 del porto, che potrà fare entrare le navi ultralarge di 400 metri anche di notte.

Per rendere ciò possibile è stato acquistato un nuovo rimorchiatore dai cantieri Damen in Vientam, costato 7 milioni e mezzo di euro. Agostinelli già pensa all’acquisto di un quarto rimorchiatore, per realizzare una seconda linea che garantisca l’operatività in caso di guasti o di emergenze. Per rendere possibile la navigazione in notturna, l’autorità portuale ha disposto l’installazione di nuove tecnologie. Si tratta in particolare di un sistema di rilevamento e gestione dei dati relativi alla corrente, all’altezza delle onde, alla marea e ai dati meteorologici.