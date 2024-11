Il Sud potrà rinascere quando avrà capito che ricchezza, Pil, benessere, posti di lavoro ben retribuiti nascono dalle imprese e dalla contestuale capacità che il sistema politico-istituzionale avrà di incentivarle, agevolarle, sostenerle. Certi fenomeni di approccio (o addirittura attacco) maniacale alle risorse pubbliche, tipico del Mezzogiorno e della Calabria, con risvolti clientelari e spartitori anche drammatici o illegali, nascono dall’incapacità di comprendere che la lotta quotidiana di un popolo non deve poggiare sulla cruenta spartizione della “torta” collettiva, bensì sul rafforzamento del tessuto imprenditoriale più moderno che risponde a regole virtuose: efficienza, meritocrazia, mercato in un’ottica sociale e non liberista, competenza, ricerca, innovazione, organizzazione. Sorvolo volutamente, perché ne parlo di continuo quando mi dedico all’agroalimentare o all’artigianato, sull’altro asset strategico del Sud: identità, cultura, storia, tradizioni, natura, paesaggi, archeologia. La breve premessa era necessaria per far comprendere quale sia il presupposto “ideologico” dell’attenzione massima che il Network LaC dedica alle aziende, ai suoi protagonisti, alle realtà positive da ergere a modello da seguire. Un impegno costante, rafforzato dal potenziamento continuo dei propri media a disposizione, e che ha fatto nascere un progetto apposito denominato Grand Terroir®. Pensiero e Azione ammonì Giuseppe Mazzini, perché l’esempio concreto vale tanto quanto l’elaborazione intellettuale dei princìpi. Ecco perché oggi parleremo, in concreto, di un’azienda catanzarese che si distingue per visione e per la capacità che ha avuto di inventare prodotti in grado di competere a testa alta sul piano internazionale.

La Rolltek guidata da Salvatore Mancuso, i cui grandi impianti produttivi hanno sede alle porte del Capoluogo, nell’area industriale di Sarrottino (Tiriolo), è diventata leader su proposte uniche nel mondo dei serramenti, con una forte impronta tecnologica, ma anche con un gusto tutto magnogreco per lo stile, il design, l’armonia non solo del manufatto in quanto tale inserito in un contesto edilizio, ma anche nel rapporto lavorativo tra tecnici, installatori e utenti finali. Il modo diretto con il quale, Salvatore Mancuso in prima persona, si rivolge agli installatori dà la misura della sfida lanciata: “Rolltek cambierà la vostra vita!”.

L’intuizione primaria, nata nei laboratori di ricerca interni al gruppo, tra computer, software avanzati e genio ingegneristico, basa sulla fusione tra due prodotti da sempre separati: le persiane a lamelle orientabili, da un lato, e le tapparelle avvolgibili dall’altro. La Rolltek ha inventato un’unica proposta che mette assieme entrambi i pregi di questi due distinti sistemi di schermatura. Tapparella avvolgibile e persiana a lamelle orientabili sono diventate un’unica cosa, dall’elevato contenuto tecnologico, che consente di gestire in maniera ottimale il rapporto quotidiano di un’abitazione o di un ufficio con l’irraggiamento solare, la pioggia, il vento. Il tutto in un’idea eco-sostenibile, perché proprio la gestione intelligente di tali funzioni rispetta le primarie esigenze di risparmio energetico (illuminazione, riscaldamento, raffreddamento degli ambienti), privilegiando contestualmente il comfort che di per sé è un valore soggettivo. Sul sito della Rolltek si descrivono in modo molto razionale le diverse soluzioni ideate che (torniamo un attimo all’attenzione costante per la dimensione umana), guardano certo alla massima soddisfazione del consumatore finale (meccanizzazione a comando remoto, domotica, flessibilità rispetto a ogni diversa caratteristica edile sia in termini di misure sia di adattabilità all’immobile preso in considerazione, colori, design…) ma anche dell’installatore la cui funzione professionale è stata agevolata in ogni modo mettendogli a disposizione un ampio ventaglio di soluzioni oggettivamente geniali, duttili, di facile applicazione.

Ma non è tutto. Ogni singolo componente, ingranaggio e meccanismo dei prodotti Rolltek viene realizzato nell’industria di Sarrottino, partendo da materie prime di primissima scelta, provenienti dai leader mondiali del settore. Avete capito bene? L’azienda di Salvatore Mancuso non assembla pezzi che giungono dalla Cina o dal Vietnam, ma a seguito di apposita progettazione in proprio costruisce da sé ogni singolo “tassello” di un mosaico complesso e altamente innovativo. Anni di studio e di sperimentazioni sul campo, fino a giungere a risposte che significano resistenza all’uso, robustezza, precisione millimetrica.

La Rolltek si muove nello spirito di Grand Terroir® (www.grandterroir.it) e pertanto merita la dovuta attenzione anche per aver dimostrato di saper partire dall’estremo Sud dell’Italia per affermarsi all’estero, come nel caso della Francia o di altri Paesi Ue. Chiudiamo ritornando alle considerazioni dell’incipit: la Calabria può farcela, ma deve credere e dare forza alle sue imprese migliori che generano meccanismi economico-sociali virtuosi e sono estranee alle logiche feudali del potere.