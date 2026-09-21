VIDEO | Dopo l’esperienza di Traiettorie, il percorso promosso dal delegato regionale Antonio Gaetano entra nei luoghi della produzione. Al centro dell’incontro crescita, collaborazioni, aggregazioni e capacità delle aziende calabresi di competere sui mercati nazionali e internazionali

Imprese che dal Nord scelgono di investire al Sud, aziende calabresi capaci di raggiungere mercati nazionali e internazionali, realtà del Mezzogiorno che si aggregano per crescere insieme.

Sono le storie al centro dell’incontro promosso dal Circolo delle Imprese Calabria negli stabilimenti di TBK a Lamezia Terme. A guidare la conversazione Luigi Grandinetti, che ha accompagnato imprenditori e ospiti in un confronto su industria, innovazione e collaborazione tra territori.



A Lamezia Terme si è svolto un incontro promosso dal Circolo delle imprese Calabria, con l'obiettivo di raccontare le storie di tutte quelle imprese che hanno scelto, dal nord, di investire sulla nostra terra e quelle che, partendo da qui, hanno raggiunto i mercati nazionali ed internazionali.

Dopo Traiettorie, realizzato lo scorso giugno, il percorso promosso dal delegato regionale del Circolo delle Imprese Antonio Gaetano entra così direttamente in fabbrica, confermando l’obiettivo di creare occasioni nelle quali gli imprenditori possano incontrarsi, conoscersi e costruire relazioni.

«Vogliamo contribuire a costruire in Calabria una cultura d’impresa nuova, fondata sulla collaborazione e sulla capacità di fare rete», il messaggio di Gaetano, che ha aperto il confronto introducendo Alessandro Fiorentino, Presidente del Circolo delle Imprese, intervenuto sul valore di un network capace di trasformare le relazioni in opportunità concrete per le aziende.

A dare sostanza al confronto sono state poi le esperienze degli imprenditori.

Franco Tomasi ha raccontato lo sguardo di un’impresa del Nord verso la Calabria e il ruolo delle relazioni nella nascita di nuove opportunità sul territorio.

Con Salvatore Mazzotta e l’esperienza di Ecosistem nel gruppo SUEZ il racconto si è spostato dalla Calabria verso una dimensione internazionale; Claudio Arpaia, con Arpaia SpA, ha portato la testimonianza di un’azienda partita dal territorio e cresciuta fino al mercato nazionale; Antonio Viterbo, attraverso l’esperienza di Acqua Sorbello e del gruppo Mangiatorella, ha affrontato invece il tema delle aggregazioni e delle alleanze tra imprese del Mezzogiorno.

A completare il percorso Giovanni Costanzo, padrone di casa, con la storia di TBK, impresa nata e cresciuta in Calabria e capace di competere su mercati sempre più ampi, mantenendo qui le proprie radici.

Un’esperienza che ha aperto anche una riflessione sul ricambio generazionale e sulla possibilità di creare sul territorio opportunità per nuove competenze e nuove generazioni.

Storie e direzioni differenti, unite da un elemento comune: crescere significa aprirsi, costruire relazioni e superare i propri confini.

L’incontro si è concluso con la visita agli stabilimenti TBK, portando il confronto direttamente nei luoghi della produzione e ribadendo il senso del percorso che il Circolo delle Imprese vuole continuare a costruire in Calabria: mettere insieme imprenditori, territori ed esperienze per creare nuove opportunità di crescita.