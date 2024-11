Mentre ancora tutto tace sulle tre offerte presentate per acquisire l’azienda, sembra sempre più certa l’ipotesi di una riduzione del monte ore e delle figure professionali intermedie

Ieri l’apertura delle buste con le offerte vincolanti finalizzate all’acquisizione di Infocontact, oggi le analisi dei commissari che stanno lavorando con sollecitudine per esaminare e confrontare le proposte. In ballo ci sono la Abramo Holding Spa, la Comdata e la Call&Call. Una quarta offerta, arrivata nella fase preliminare, non è stata poi formalizzata al momento di fare le offerte vincolanti. Si tratterebbe del call center Almaviva.



Rimane sempre più possibile che chiunque si interfaccerà con la gestione di un call center come Infocontact, con un così imponente carico di lavoratori, probabilmente cambierà la rotta del percorso fino ad ora seguito.



Non solo è verosimile, spiegano fonti interne, che ci sarà una riduzione del monte ore per evitare così di andare subito incontro ad ammortizzatori sociali, ma alcuni parametri verranno probabilmente adattati a quelli di altre realtà simili.



Il rapporto tra team leader e lavoratori, ad esempio, è di solito di uno a venticinque, mentre nel caso di Infocontact è stato fino ad ora di uno a dieci. Stesso ragionamento di ottimizzazione potrebbe essere applicato alle figure professionali. Figure intermedie, come i team leader junior e gli operatori senior, potrebbero scomparire dall’organigramma.



Si tratta solo di ipotesi, ma date come molto verosimili da operatori del settore.



di Tiziana Bagnato