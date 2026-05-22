Calano le nascite, aumentano gli anziani e il Sud continua a perdere terreno rispetto al Nord. Il lavoro è sempre più precario e con salari bassi

L’Italia cresce poco, invecchia molto e continua a perdere giovani. È questa l’immagine che emerge dal Rapporto annuale Istat sulla situazione del Paese: un’Italia che resiste, ma sempre più fragile sul piano economico, sociale e demografico.

L’economia continua ad avanzare lentamente, sostenuta soprattutto dai servizi e dal turismo, mentre l’industria rallenta e la produttività cala. Cresce il numero degli occupati, ma spesso si tratta di lavori precari, poco qualificati e con salari bassi. Intanto il costo della vita pesa sulle famiglie e rende sempre più difficile costruire un futuro stabile.

Ma il dato più allarmante riguarda la demografia. L’Italia è ormai uno dei Paesi più anziani del mondo: nascono sempre meno bambini, aumentano gli anziani e molti giovani scelgono di emigrare. Un equilibrio che rischia di mettere in crisi pensioni, sanità, mercato del lavoro e tenuta sociale.

Restano inoltre profonde le disuguaglianze territoriali: il Sud continua a soffrire di meno lavoro, meno servizi e minori opportunità rispetto al Nord.

L’Italia sta invecchiando. Siamo di fronte ad una vera e propria metamorfosi, con l’inverno demografico che sta ridisegnando la struttura economica e sociale del Paese. I dati dell’ultimo Rapporto annuale dell’Istat, descrivono una nazione sempre più anziana, con famiglie sempre più “piccole” .

Il Rapporto Istat lancia quindi un messaggio chiaro e preoccupante: l’Italia rischia un lento declino se non riuscirà ad affrontare le grandi emergenze strutturali.

Mancano giovani, nascono pochi figli, cresce il peso degli anziani, il lavoro resta fragile e il Sud continua a perdere terreno. Senza una strategia seria su salari, natalità, innovazione, scuola, immigrazione qualificata e sviluppo territoriale, il Paese rischia di diventare sempre più vecchio, povero e marginale in Europa.

La sensazione che emerge dal rapporto è quella di un’Italia sospesa: capace ancora di resistere, ma sempre più in difficoltà nel costruire il proprio futuro.

Basti guardare al 2025 e si scopre che le nascite sono ormai al minimo storico: 355mila unità, con un crollo del 3,9% rispetto al 2024. Il numero medio di figli per donna è precipitato all’ 1,14. Siamo sempre più lontani dalla cosiddetta “soglia di rimpiazzo generazionale” di 2,1 figli per donna. Questo è il tasso necessario a mantenere stabile la popolazione in assenza di flussi migratori.