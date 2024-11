Enogastronomia ed artigianato artistico, le eccellenze dei territori calabresi sono pronte a volare in Cina. Obiettivo: internazionalizzare le imprese regionali

Le eccellenze dei territori calabresi in missione imprenditoriale in Cina, dal vino all'extravergine d'oliva, dai formaggi alle conserve alimentari, dai fichi alla liquirizia, insomma dall'antipasto al dolce, prodotti ed espressioni autentiche dell'identità regionale saranno protagoniste di una full immersion con buyers, importatori, grande distribuzione ed in generale con il mercato dei consumatori cinesi.

Numerose aziende calabresi, selezionate a seguito della manifestazione di interesse pubblicata lo scorso 1 ottobre, sono pronte per volare in Cina nella prima settimana di novembre prossimo. La missione si inserisce nel più ampio progetto INTRAPRESA, promosso dalla Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico Lavoro e Politiche Sociali, gestito da FINCALABRA Spa.

Nell'ambito della manifestazione, che si svolgerà nella capitale del colosso asiatico, si terranno anche show cooking, spettacoli e momenti di degustazione con la realizzazione artigianale di piatti e gelato artigianale.

Tutti gli eventi in calendario, sono finalizzati a promuovere il meglio delle produzioni enogastronomiche territoriali e artigianali sul mercato cinese, il più importante mercato del sud est asiatico.