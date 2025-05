Giorni vivaci e ricchi di soddisfazioni per la Calabria agroalimentare, protagonista in due tra le più importanti fiere internazionali del settore. Dopo il successo milanese di Tuttofood, la nostra regione è sbarcata a Rimini per il MacFrut 2025, la principale fiera dedicata all’ortofrutta. La partecipazione calabrese, con la regia della Regione Calabria, del Dipartimento Agricoltura e di Arsac, ha coinvolto quattro consorzi, 2 AOP, 1 OP, due vivai e quattro aziende per una rappresentanza ampia e qualificata del settore ortofrutticolo regionale.

Ancora una volta – dunque - le eccellenze del nostro territorio si sono distinte in termini di qualità e biodiversità. Il programma promozionale è stato arricchito dalla presenza della chef Laura Barbieri, del maestro gelatiere Eugenio Morrone e dall'esperta di enogastronomia Anna Aloi, che ha coordinato le attività di valorizzazione dei prodotti tra showcooking, degustazioni e storytelling del gusto.

Gianluca Gallo: «Investiamo sull’export e sulla promozione integrata del territorio»

«La presenza di così tante aziende e produttori a TuttoFood e a Macrfut testimonia la forza e l'orgoglio del nostro comparto agroalimentare - ha dichiarato l'Assessore all'Agricoltura della Regione Calabria, Gianluca Gallo -. Con la partecipazione a questi due eventi fieristici di rilevanza internazionale, vogliamo mostrare al mondo quanto il nostro comparto agroalimentare, ed al suo interno il settore ortofrutticolo, siano dinamici e in crescita, con le loro produzioni d'eccellenza che in questi anni hanno conquistato spazio sui mercati europei. L'ortofrutta, in particolare, è uno dei fiori all'occhiello della nostra agricoltura e questa partecipazione alla manifestazione riminese, così ben strutturata - ha concluso Gallo - è un segnale forte della nostra volontà di investire sull'export e sulla promozione integrata del territorio».