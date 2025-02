Anche quest’anno, la Cooperativa Morgia conferma la sua presenza alla Fruit Logistica di Berlino, la fiera internazionale più prestigiosa e all’avanguardia nel settore ortofrutticolo. Un appuntamento imperdibile che riunisce i principali protagonisti del mercato globale, offrendo l’opportunità di confrontarsi con le ultime tendenze e innovazioni che stanno trasformando il futuro del comparto. È quanto si legge in una nota.

«La partecipazione a questo evento rappresenta un momento cruciale per consolidare relazioni con partner storici, avviare nuove collaborazioni e presentare al mondo le eccellenze del territorio calabrese. Attraverso una gamma di prodotti di altissima qualità, la Cooperativa – è spiegato – si propone di valorizzare il patrimonio agroalimentare della regione, coniugando tradizione, innovazione e sostenibilità».

«La Fruit Logistica si conferma come una piattaforma ideale per promuovere un dialogo costruttivo con una comunità internazionale sempre più attenta alla qualità, alla tracciabilità e alle pratiche sostenibili. La Cooperativa, da sempre impegnata nella ricerca dell’eccellenza, coglie l’occasione per raccontare la propria storia e il proprio impegno verso un’agricoltura responsabile e tecnologicamente avanzata. Un’edizione ricca di novità – conclude la nota – in cui l’azienda si presenta con un’offerta che riflette la ricchezza e la diversità del territorio calabrese, proiettandosi verso nuovi mercati e sfide globali».