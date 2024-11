A Fuscaldo un'intera palazzina è stata dichiarata inagibile dopo la mareggiata che ha colpito ieri la costa tirrenica cosentina. Sono 17 gli appartamenti che compongono lo stabile, uno dei quali letteralmente divorato e risucchiato dall'acqua. Fortunatamente, si tratta di una palazzina abitata per lo più nel periodo estivo e nel momento in cui il mare ha invaso il primo piano dello stabile, provocando il crollo del pavimento, in casa non c'era nessuno. L'unica famiglia che vive lì stabilmente è stata costretta a fuggire in fretta e furia per evitare possibili tragedie.

Ad ogni modo, i proprietari delle case sono sul piede di guerra. Da quanto si apprende, da anni avrebbero denunciato l'inarrestabile fenomeno dell'erosione costiera alle istituzioni, senza però ricevere risposte.