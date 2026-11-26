Personale, stipendi, incarichi, contributi e appalti: la Calabria dispone di una rete di organismi che gestisce funzioni e risorse pubbliche. La stessa Regione ammette criticità nei controlli di gestione e una forte incidenza dei costi del personale. Ma ricostruire il quadro complessivo non è semplice

C’è una parte della Calabria amministrativa che non finisce quasi mai nei comunicati trionfali della Giunta, non occupa le prime pagine per un taglio del nastro e non viene spiegata ai cittadini con la chiarezza che meriterebbe. Eppure ogni anno muove cifre imponenti, gestisce funzioni vitali, assume personale, firma incarichi, assegna consulenze, concede contributi, bandisce gare e affida appalti.

È il mondo degli enti strumentali, delle agenzie, delle aziende regionali, delle fondazioni, dei consorzi e delle società partecipate. Una Regione parallela fatta di strutture con personalità giuridiche diverse, consigli di amministrazione, dirigenti, bilanci propri e dipartimenti regionali incaricati di vigilarli.

Che esistano organismi dotati di autonomia operativa per gestire settori specifici — dall’ambiente all’agricoltura, dalle politiche del lavoro all’edilizia residenziale pubblica, fino alla forestazione e alla tutela dei parchi — non è di per sé uno scandalo né un’anomalia. Il punto, semmai, è un altro, molto semplice e molto scomodo per chi ama l’opacità: ogni organismo che maneggia denaro pubblico deve poter essere letto, misurato e controllato. Deve poter dire chiaramente quanti soldi prende, da dove arrivano, chi li spende, come li spende e quali risultati concreti produce per la collettività.

Se invece, per mettere insieme i pezzi del puzzle, un cittadino o un cronista deve trasformarsi in un investigatore privato costretto a saltare da un portale all’altro, a spulciare determine sparse, a inseguire bilanci irreperibili e a decifrare numeri non omogenei, allora il problema c’è. Eccome.

Otto enti strumentali e un arcipelago da non mischiare

La prima domanda da porsi, quando si prova a guardare dentro questa macchina, è elementare: quanti sono questi organismi?

Una prima risposta arriva dal Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2026-2028.

Nel paragrafo dedicato agli enti strumentali, la Regione ne individua otto: ARPACAL, ARSAC, ARCEA, ATERP Calabria, ARPAL Calabria, Azienda Calabria Verde, Ente per i Parchi Marini Regionali ed Ente Parco delle Serre. Otto sigle che coprono ambiti decisivi della vita quotidiana in Calabria: controlli ambientali, agricoltura, pagamenti e sostegni agricoli, case popolari, politiche attive del lavoro, forestazione e aree protette.

Ma chi pensa che il conto finisca qui si ferma all’antipasto. Otto non è il numero totale di tutti i soggetti che gravitano nell’orbita regionale. Accanto agli enti strumentali ci sono società partecipate, fondazioni, consorzi e altri organismi pubblici o privati sottoposti a vigilanza, finanziamento o controllo della Regione. La stessa documentazione regionale distingue queste categorie e ne censisce le diverse posizioni giuridiche e contabili. Mettere tutto nello stesso sacco sarebbe un errore metodologico e contabile, perché ogni figura ha regole, statuti e perimetri differenti. Ma proprio perché il sistema è ramificato, serve una mappa chiara e leggibile, non una nebbia in cui si confondono le responsabilità.

Pagina 246 del DEFR: la Regione certifica i propri guai

La cosa più singolare — e più istruttiva — di questa storia è che per trovare le prime crepe non serve nemmeno ricorrere ai sospetti dell’opposizione o alle invettive di chi fa opposizione per mestiere. Basta aprire il DEFR 2026-2028 a pagina 246. Lì è la stessa Regione Calabria a mettere nero su bianco una diagnosi che suona come una campana d’allarme.

Nel documento di programmazione economico-finanziaria vengono segnalate criticità ricorrenti nella gestione degli enti strumentali e delle fondazioni: forte dipendenza finanziaria dai trasferimenti regionali, strutture di costo sbilanciate e deficit nei processi di controllo di gestione.

E poi arriva il dato che taglia la testa al toro e fa sobbalzare chiunque abbia un minimo di dimestichezza con i conti pubblici: le spese per il personale arriverebbero ad assorbire il 70-80 per cento delle entrate totali degli organismi esaminati.

Leggiamo bene questa cifra, senza farci ipnotizzare dal burocratese. Se su cento euro che entrano nelle casse di questi organismi tra settanta e ottanta euro se ne vanno per il personale, quanto resta per comprare attrezzature, fare manutenzione, erogare servizi, avviare progetti e realizzare davvero ciò per cui l’ente è stato istituito? Poco. Molto poco. E soprattutto: se già in partenza l’incidenza dei costi fissi è così alta e i controlli di gestione presentano falle, come si fa a capire se un ente sta funzionando bene, se è sovradimensionato o se sta semplicemente sopravvivendo a spese del bilancio regionale?

Il rebus del personale e i 424 milioni del consolidato

Per provare a capire il peso reale di questa struttura bisogna partire dalle persone che ci lavorano. Anche qui, però, ci si scontra subito con una difficoltà strutturale: non esiste un unico prospetto aggiornato e immediatamente leggibile che fotografi l’intero sistema, separando con chiarezza dipendenti pubblici di ruolo, personale con contratti privatistici, lavoratori a tempo determinato, personale in comando e collaboratori.

Quando però si vanno a leggere i singoli atti, qualche numero salta fuori e fa capire l’ordine di grandezza. Nel PIAO 2025-2027 di ARPACAL, alla data del 31 dicembre 2024, risultano 237 dipendenti di ruolo, a cui si aggiungono 6 unità del comparto, 4 dirigenti a tempo determinato e 4 dipendenti in comando, a fronte di una dotazione organica prevista di 415 unità.

Nell’ARSAC, invece, il relativo PIAO fotografia al 1° gennaio 2025, 214 dipendenti con contratto di pubblico impiego e 317 lavoratori con diverse tipologie di contratti privatistici.

Sono numeri che non si possono sommare con l’accetta, perché cambiano i regimi contrattuali e le nature giuridiche, ma già da soli raccontano una macchina imponente. E parliamo soltanto di due organismi, mentre la galassia è ben più estesa.

A dare il senso della dimensione complessiva aiuta un altro documento ufficiale: il bilancio consolidato regionale 2024, approvato con deliberazione di Giunta n. 542 del 2025. La voce complessiva per il personale raggiunge 424.027.995 euro. È un dato che riguarda l’intero perimetro di consolidamento — quindi include anche Giunta e Consiglio regionale e non può essere attribuito in blocco ai soli enti strumentali — ma resta un indicatore potentissimo di quanto pesi, in termini economici, l’apparato pubblico regionale.

E poi c’è il capitolo dei vertici e dei costi accessori, che è sempre quello più sensibile agli occhi dei cittadini: quanto costano direttori generali, dirigenti, presidenti, componenti dei consigli di amministrazione e organi di revisione? Quali contratti collettivi vengono applicati? Quanto si spende per consulenze e incarichi esterni? Per rispondere con precisione bisogna scavare nei singoli bilanci, nelle relazioni sulla performance, nei piani dei fabbisogni e nelle tabelle del personale. Un lavoro certosino che dovrebbe essere alla portata di un clic e che invece richiede fatica e pazienza.

Appalti, contributi, consulenze e bilanci che non si trovano

Il discorso, naturalmente, non finisce agli stipendi. Un organismo pubblico muove risorse anche — e spesso in modo decisivo — attraverso acquisti, affidamenti, consulenze, contributi e trasferimenti a soggetti esterni.

Per avere un quadro serio bisognerebbe sapere, ente per ente, quanti soldi arrivano ogni anno dalla Regione, quali capitoli di bilancio li alimentano, quali risorse provengono da fondi europei e nazionali e quale destinazione finale abbiano. Bisognerebbe poter verificare chi sono i fornitori, quali procedure di gara vengono seguite, quanti affidamenti diretti vengono disposti e chi incassa contributi o vantaggi economici.

Le norme sulla trasparenza non mancano. Il decreto legislativo n. 33 del 2013 impone la pubblicazione dei dati sugli enti vigilati e controllati, sui bilanci, sugli incarichi e — agli articoli 26 e 27 — sulle concessioni di contributi e vantaggi economici. Dal 2024, poi, per il mondo degli appalti ha un ruolo centrale anche la Banca dati nazionale dei contratti pubblici gestita dall’ANAC.

Il problema non è che manchino le leggi; il problema è come vengono applicate nella pratica e quanto siano effettivamente fruibili le informazioni. Sul portale della Regione esiste la sezione Amministrazione Trasparente con il censimento degli enti pubblici vigilati, degli organismi di diritto privato controllati e delle società partecipate. Ma chi vuole ricostruire la gestione concreta di un singolo ente deve spesso fare la spola tra il sito regionale e quello dell’organismo, cercando tra sezioni diverse bilanci, determine, incarichi e atti di spesa che non sempre sono facili da reperire o da mettere in fila.

Lo dimostra, per esempio, la ricognizione regionale del 2025, protocollata il 20 novembre dello stesso anno. In quel documento c’è una colonna dedicata proprio alla consultabilità dei bilanci e, per diversi organismi — tra cui alcune fondazioni e realtà in liquidazione — compare la risposta negativa. Che un bilancio non risulti consultabile non significa automaticamente che sia stato commesso un illecito penale, ma significa che un pezzo di trasparenza si inceppa proprio dove dovrebbe essere più lineare. E per chi paga le tasse, l’assenza di dati chiari e accessibili è già un deficit democratico e amministrativo.

La cabina di regia esiste: ma i controlli mordono davvero?

C’è poi un passaggio decisivo che riguarda la catena dei controlli. La Regione Calabria ha istituito all’interno del Dipartimento Segretariato generale una struttura dedicata al coordinamento e al monitoraggio di società partecipate, enti strumentali e organismi in house. Sulla carta ha compiti importanti: seguire i flussi informativi, coordinare i dipartimenti vigilanti, esercitare il controllo amministrativo, verificare il rispetto delle regole sul contenimento della spesa e supportare eventuali azioni di responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo.

Il meccanismo formale, dunque, è previsto. La domanda vera, però, è operativa: come funziona nella realtà? Quante verifiche vengono svolte davvero? Con quale cadenza? Quali criticità vengono scoperte, quali correttivi vengono imposti e quali conseguenze concrete scattano quando i conti non quadrano o i risultati mancano?

Qui si tocca il nervo scoperto di gran parte della pubblica amministrazione, non solo calabrese: la distanza tra la responsabilità politica e la gestione operativa. Il Consiglio regionale approva leggi e bilanci, la Giunta dà l’indirizzo politico, i dipartimenti vigilano, mentre una fetta rilevante dell’azione amministrativa viene svolta da enti dotati di propri organi, proprie procedure e propri bilanci. È un assetto che può funzionare solo se il controllo è reale, continuo e trasparente, non se diventa una formalità burocratica o una zona grigia in cui si diluiscono le responsabilità.

Un sistema da misurare, non solo da elencare

Ripetiamolo senza infingimenti: gli enti strumentali non sono covi di marziani né macchine di spreco per definizione. Molti svolgono compiti delicati e indispensabili. Ma proprio perché sono strumenti pubblici, non possono trasformarsi in scatole chiuse o in labirinti per addetti ai lavori.

Quando le risorse escono dal bilancio della Regione per entrare in quello di un’agenzia, di un’azienda, di una fondazione o di una partecipata, non cambiano natura. Restano soldi pubblici, cioè soldi dei cittadini. E il diritto di sapere quanti sono gli organismi attivi, quanti dipendenti impiegano, quanto costano i vertici e il personale, quanti trasferimenti ricevono, a chi vanno contributi, consulenze e appalti e quali risultati vengono raggiunti non può dipendere dalla tenacia di chi cerca.

In Calabria serve smettere di limitarsi agli elenchi e iniziare a misurare davvero questa Regione parallela. Perché finché i numeri restano sparsi o difficili da leggere, a guadagnarci è sempre l’ombra. E a pagarne il conto è sempre la trasparenza.