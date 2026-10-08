Al vertice internazionale sulla Silver & Longevity Economy il Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive presenta i risultati dell’Avviso Startup: 678 domande, 55 imprese ammesse a finanziamento e 11 milioni di euro già impegnati

Il Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive della Regione Calabria ha preso parte ad InnoWeek 2026, il vertice internazionale sull’innovazione ospitato dal Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria di Acconia di Curinga. L’evento, promosso dall’associazione Reboot con Fincalabra in qualità di co-organizzatore e sostenuto dalla Regione Calabria, ha riunito oltre cento speaker, esperti e investitori con capitali gestiti per oltre 2,5 miliardi di dollari per confrontarsi sui temi della Silver & Longevity Economy e del trasferimento tecnologico.

La partecipazione del Dipartimento conferma la centralità delle politiche regionali a sostegno del tessuto produttivo locale e della competitività delle nuove realtà imprenditoriali.

«La Regione Calabria crede con convinzione in iniziative di questo spessore internazionale, che dimostrano come il nostro territorio possa recitare un ruolo strategico nei processi di innovazione globale – dichiara Fortunato Varone, direttore generale del Dipartimento Lavoro, Imprese e Aree produttive – Su impulso del presidente Roberto Occhiuto e dell’assessore allo Sviluppo economico, Lavoro e Turismo, Giovanni Calabrese, stiamo portando avanti un’azione amministrativa concreta rivolta a velocizzare l’iter delle procedure burocratiche e a rendere sempre più snelli ed efficaci gli strumenti di sostegno economico e finanziario destinati al mondo produttivo. Vogliamo che la Calabria si affermi come una piattaforma d’attrazione europea, capace di trasformare le idee ad alto contenuto tecnologico in opportunità occupazionali concrete e durature per i nostri giovani.»

«Sostenere l’ecosistema delle startup, delle PMI innovative e dello SpinUp Award significa creare ponti reali tra i progetti d’impresa e il mercato dei capitali – sottolinea Alessandro Zanfino, amministratore delegato di Fincalabra – Innoweek rappresenta una vetrina d’eccellenza in cui domanda e offerta di innovazione si incontrano; il nostro impegno è fare in modo che ogni risorsa stanziata diventi leva di crescita reale per chi sceglie di investire e fare impresa nel nostro territorio».

La partecipazione della Regione ha offerto l’opportunità di condividere un aggiornamento sui risultati dell’Avviso Startup.

Alla chiusura dello sportello lo scorso 30 giugno, sono giunte 678 domande. Con 400 pratiche già valutate, sono 55 le startup ammesse a finanziamento, divise tra 24 nuove realtà nascenti e 29 imprese destinate al consolidamento e allo scale-up, a fronte di 2 rinunce. Sul piano finanziario risultano già impegnati circa 11 milioni di euro sui 15 complessivi della dotazione, pari al 74% delle risorse disponibili. Dati che confermano la forte attrattività della misura e la rapidità nelle fasi di attuazione.

Con questi risultati e con la presenza attiva a vetrine di rilievo come InnoWeek 2026, la Regione Calabria ribadisce la volontà di superare ogni ritardo del passato, posizionandosi come un laboratorio aperto all’innovazione e un interlocutore affidabile per chiunque voglia fare impresa e investire nel futuro del Mediterraneo.