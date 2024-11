Dopo 25 anni di puro divertimento, il Parco acquatico di Corigliano-Rossano, terzo in Europa, viene citato nella Travellers’ Choice del noto portale dedicato ai viaggi

Il parco acquatico di Corigliano-Rossano entra ufficialmente nella classifica mondiale Travellers’ Choice di TripAdvisor. Si tratta dell’unica struttura italiana ad occupare un posto nella prestigiosa graduatoria decisa dagli utenti. Dopo 25 anni di divertimento, un grande riconoscimento per Odissea 2000 e per la squadra che contribuisce con professionalità ed attenzione a farne un’esperienza unica. A far da sfondo agli 80mila mq di puro divertimento, il meraviglioso mar Jonio con le sue spiagge assolate.

La classifica

Nella classifica di TripAdvisor, a livello mondiale, il sito cosentino occupa un buon 20esimo posto. E non solo: ottiene il quarto posto della classifica Parchi divertimento italiani; il primo in quello acquatico. Mentre è al terzo posto nella classifica Parchi acquatici Europa. Il successo ottenuto riempie d’orgoglio l’intero staff, composto da oltre cento persone.