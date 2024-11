Dalla prossima estate si potrà arrivare in aereo a Lamezia Terme e subito in aliscafo alle isole Eolie

Lamezia Terme - L’accordo che prevede un nuovo collegamento tra la terraferma e le isole Eolie è stato raggiunto. Dalla prossima estate, infatti, si potrà arrivare in aereo a Lamezia Terme e subito in aliscafo alle Eolie. Il sindaco di Lipari, Marco Giorgianni, ha trovato l’intesa con la la Sacal, la società che gestisce l'aeroporto calabrese e con la Compagnia delle Isole degli aliscafi. "La novità - spiega Giorgianni - scatterà dalla prossima estate. L'aeroporto di Lamezia è ben collegato da diverse compagnie che attuano tratte con le più importanti capitali d'Europa con tariffe agevolate. Con l'amministratore della Compagnia delle Isole abbiamo raggiunto un'intesa per mettere a disposizione un aliscafo che collega Lamezia con le Eolie. In un'ora e venti si arriverà a Lipari. In pratica, in 5-6 ore da qualsiasi capitale europea si potrà raggiungere l'arcipelago eoliano e a tariffe agevolate anche con l'aliscafo".