Si riunirà a Lamezia Terme il 12 e 13 aprile 2019 il Consiglio direttivo nazionale Aiga -Associazione italiana giovani avvocati. Per due giorni Lamezia Terme sarà “capitale” della giovane avvocatura italiana: saranno infatti molti i Legali –si stima oltre 150, in rappresentanza di circa 120 Sezioni Aiga diffuse sul territorio nazionale- che raggiungeranno la Piana da ogni parte d’Italia, al fine di partecipare ai lavori in programma e tracciare le linee caratterizzanti l’attività istituzionale e politico forense dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

«Si tratta - spiega Giuseppe Borrello, presidente della Sezione Aiga di Lamezia Terme, organizzatrice dell’evento - di un’occasione storica per il nostro Foro e per la nostra città, chiamata ad essere vero e proprio cuore pulsante dell’avvocatura giovane di tutta Italia». «Sarà - aggiunge - un’opportunità di crescita umana e professionale, un momento di altissimo confronto e, non da ultimo, un modo per far conoscere le meraviglie della nostra terra ai colleghi che avremo il privilegio di ospitare».

«Il programma della due giorni prevede, per il pomeriggio di venerdì 12 aprile, alle ore 15:30, nella Sala Giovanni Paolo II del Seminario vescovile di Lamezia Terme, una tavola rotonda sul tema “Giovane avvocatura e avvocatura giovane: rappresentanze forensi a confronto. Ritratto ed orizzonti di una Professione in evoluzione”, in occasione della quale i vertici nazionali di importanti istituzioni ed associazioni forensi italiane, appositamente invitati, discuteranno delle più rilevanti problematiche che investono l’avvocatura. Nella giornata di sabato, invece, il Consiglio Direttivo Nazionale si riunirà presso il THotel Lamezia: in tale circostanza, i rappresentanti delle varie Sezioni Aiga italiane si incontreranno per sviluppare ed aggiornare le direttive politiche e gli indirizzi programmatici dell’associazione.

Nel corso dell’evento, che ha ottenuto, tra l’altro, il patrocinio morale della Provincia di Catanzaro e del Consiglio Regionale della Calabria, verrà reso omaggio alla memoria di Luana Antelmi, giovane Avvocato già Presidente della Sezione Aiga di Treviso, prematuramente scomparsa nel mese di febbraio.