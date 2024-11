La mobilitazione dei lavoratori avrà luogo a Catanzaro davanti alla sede della Giunta regionale

Cgil e Uil hanno organizzato una mobilitazione dei lavoratori che avrà luogo il 16 novembre a Catanzaro, davanti alla sede della Giunta regionale. Le due organizzazioni sindacali intendono evidenziare alcuni ritardi che, a loro giudizio, il governo regionale avrebbe accumulato nell'affrontare alcuni problemi, dalla ricollocazione dei lavoratori delle Province, alla forestazione ed al precariato, oltre che nella definizione del ruolo di alcune partecipate, come Fincalabra e Sorical.

Alcune questioni che i sindacati intendono evidenziare appartengono alla sfera di competenza del governo, come quelle legate al futuro di Gioia Tauro, con l'istituzione della Zes, la zona economica speciale, e l'istituzione dell'agenzia per la ricollocazione dei portuali in esubero. "Non si tratta - ha spiegato santo Biondo, segretario della Uil Calabria - di una manifestazione esclusiva dei sindacati, ma di un'iniziativa inclusiva aperta a tutti". All'iniziativa, al momento, non ha aderito la Cisl. (AGI)