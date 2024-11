La campagna di recruiting della multinazionale apre le porte a nuovo personale nelle città di Cosenza, Rende, Zumpano e Corigliano-Rossano. Ecco come candidarsi

Lavoro per settanta candidati nel Cosentino e un nuovo ristorante prossimo all’apertura a Corigliano-Rossano. Mc Donald's si prepara ad assumere anche in provincia di Cosenza. Quattro le città in cui si è alla ricerca di personale da inserire nei propri ristoranti, e questi i posti disponibili: cinque a Cosenza, 10 a Rende, 10 a Zumpano e 45 nel nuovo punto di Corigliano-Rossano.

«Un forte segnale di ripartenza e volontà di investire sul territorio», commenta Mc Donald’s che proprio ieri ha annunciato altre 71 assunzioni nelle province di Catanzaro e Reggio Calabria. Una campagna che rientra nel piano di recruiting nazionale, che prevede l’assunzione di 2.000 nuove persone di cui circa 1.000 faranno parte dell’organico dei nuovi ristoranti in apertura in 15 regioni italiane nei prossimi mesi, mentre le altre 1.000 saranno assunte per rafforzare lo staff di alcuni dei ristoranti già esistenti.

È possibile inviare la propria candidatura direttamente sul sito (McDonald’s.it), attraverso la compilazione di un questionario circa diverse tematiche, tra cui la disponibilità oraria e il tipo di mansioni a cui si è interessati e il caricamento del CV. «I candidati ritenuti idonei - fa sapere l'azienda - verranno contattati da McDonald’s e invitati a un colloquio individuale, che sarà anche l’occasione per ottenere tutte le informazioni sull’azienda e sul lavoro in McDonald’s».