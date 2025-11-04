Il sindacalista incalza: «Serve immediatamente un piano straordinario. È ora che il lavoro ritrovi il suo valore di dignità e legalità»

«Oltre 3 milioni di lavoratori in nero in Italia. Più 145.000 solo nell'ultimo anno. È questo il dato drammatico diffuso nei giorni scorsi dall'Istat. Un dato che fotografa, senza alcun dubbio, una realtà fatta di sfruttamento e illegalità. Un dato che certifica che ci sono milioni di persone che lavorano senza diritti, senza tutele, senza previdenza e senza sicurezza. Persone che qualcuno, e sono tanti, li paga in "contanti", cioè nell’illegalità». Lo afferma, in una nota, il segretario generale della Fillea Cgil Calabria, Simone Celebre, che tiene a sottolineare come «il lavoro nero alimenta l'evasione fiscale che continua a divorare risorse pubbliche, servizi e dignità all'intera nazione».

Il segretario generale della Fillea Cgil Calabria aggiunge: «Come si fa a pagare in nero oltre 3 milioni di persone senza che nessuno se ne accorga? Da questa legge di bilancio ci aspettavamo - sottolinea Simone Celebre - risposte: maggiori e approfonditi controlli, tracciabilità nei pagamenti, deterrenza e, soprattutto, investimenti nei servizi ispettivi. Invece nulla. Solo silenzio». A dire di Simone Celebre la Calabria non è immune al lavoro nero.

«Anche in Calabria, il trend è identico e il fenomeno - sottolinea il segretario generale della Fillea Cgil Calabria - si concentra nei cantieri diffusi dell'edilizia, dove ogni giorno riscontriamo irregolarità, sfruttamento e insicurezza. Siamo di fronte a una vera e propria bomba sociale e civile che non possiamo più ignorare. Serve immediatamente un piano straordinario contro il lavoro nero. È ora - conclude - che il lavoro ritrovi il suo valore di dignità e legalità».