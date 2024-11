Si è tenuto questa mattina a Palazzo Chigi, a Roma, un incontro presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, con la partecipazione del Presidente della Regione Mario Oliverio

Si è tenuto, questa mattina, a palazzo Chigi a Roma, un incontro per discutere della situazione Lavoro in Calabria. All'incontro presieduto dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Claudio De Vincenti, hanno partecipato il Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, il Sottosegretario al Lavoro e alle politiche sociali, Teresa Bellanova, il Sottosegretario agli Affari regionali, Gianclaudio Bressa ,oltre che i dirigenti dei ministeri della funzione pubblica, dell'economia e finanze, del lavoro e delle politiche sociali, e dirigenti regionali dei diversi settori. "Nel corso dell'incontro sono stati affrontati i problemi relativi alle prospettive occupazionali del bacino dei lavoratori LPU/LSU e dei lavoratori del comparto della forestazione in relazione alla Legge di stabilita' 2016 in corso di esame alla Camera dei deputati".



Dalla Regione fanno sapere che "il Governo ha mostrato sensibilità rispetto alle proposte avanzate dalla Regione e si è impegnato a trovare anche per il 2016 una soluzione di transizione con un percorso di superamento del precariato. Per quanto riguarda il comparto della forestazione e della difesa del suolo, il Governo si e' impegnato a valutare le richieste della Regione, al fine di garantire le risorse necessarie alla realizzazione del programma di interventi 2016 necessario alla sistemazione idrogeologica del territorio".



Il Presidente Oliverio ha dichiarato: "Ritengo positivo l'incontro di questa mattina a Palazzo Chigi. Il Governo ha mostrato apertura alle nostre proposte e si e' impegnato a trovare le soluzioni necessarie nella Legge di stabilita'. Continueremo a seguire il percorso nell'iter parlamentare gia' avviato nella Commissione Bilancio della Camera dei deputati dove i parlamentari calabresi si sono impegnati a presentare proposte emendative alla Legge di stabilità".