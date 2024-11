Il presidente del Consiglio regionale all'iniziativa

"I temi di oggi sono indissolubilmente uniti. La Calabria ha fame di occupazione - ha dichiarato Irto - A questo si può trovare risposta solo nell’utilizzo virtuoso deci fondi strutturali europei. Strumenti che garantiscono la realizzazione di infrastrutture efficienti, fondamentali per colmare il gap di competitività con il resto del Paese; per costruire una Regione più connessa e più smart; per stimolare la creazione di start up, l’occupazione giovanile e femminile, il mercato del lavoro e le produzioni agricole di eccellenza".

"E ancora per costruire una società dei saperi e della conoscenza, che si sviluppi grazie al lavoro meritorio delle nostre università - conclude Irto - Solo così dimostreremo di credere nei nostri giovani e nelle nostre università, cercando contribuire al difficile lavoro necessario per arginare la fuga dei cervelli".