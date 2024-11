Approvato in commissione bilancio l'emendamento per i forestali calabresi, che prevede 20 milioni in piùper il 2016. Esultano i parlamentari calabresi del Pd.

La commissione Bilancio della Camera ha approvato un emendamento alla legge di stabilità presentato dai parlamentari Pd calabresi. L'emendamento prevede lo stanziamento di 20 milioni di euro per integrare il Fondo destinato al finanziamento degli interventi di manutenzione idraulica e forestale, per attività di difesa ambientale e del suolo.



Magorno - "I lavoratori forestali sono da considerare una risorsa per la difesa del territorio soprattutto in una realtà fragile come quella della nostra regione. A nome di tutti i parlamentari democratici calabresi esprimo apprezzamento e ringraziamento al Governo e al gruppo parlamentare del Pd per aver anche quest’anno contribuito in maniera significativa all’erogazione delle risorse necessarie per assicurare i livelli occupazionali degli operatori idraulici forestali. Un misura importante - prosegue Magorno - che arriva dopo i 50 milioni stanziati per la stabilizzazione di Lpu ed Lsu calabresi. Siamo sicuri che il governo non farà mancare il necessario ulteriore sostegno per questi lavoratori che svolgono un ruolo importante nel contrasto al dissesto idrogeologico e nella tutela del nostro imponente patrimonio ambientale. Questa è l’ulteriore dimostrazione di come il Governo nazionale è vicino alla nostra regione".



Bossio - "La decisione odierna è il successo della intensa iniziativa condotta dai deputati PD in raccordo con il Presidente della Giunta Mario Oliverio e le rappresentanze sindacali il risultato è stato possibile perché anche in questo caso, come per gli LSU-LPU, è stato sinergico il rapporto tra la Calabria e il Governo ed in particolare con Palazzo Chigi. I forestali calabresi, nonostante la rappresentazione folcloristica e criminalizzatrice dei leghisti e del movimento 5 stelle, sono tutt’altro che una sacca di assistenza; rappresentano la forza produttiva più importante per contrastare i rischi del dissesto idrogeologico e tutelare e valorizzare la ricchezza boschiva calabrese".