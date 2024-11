'Da oggi i cittadini saranno più liberi'. Lo ha dichiarato la deputata del Pd, Enza Bruno Bossio, in riferimento all'approvazione dell'emendamento alla legge di stabilità che permetterà di pagare con bancomat e carte di credito anche piccole spese

"Con l'approvazione dell'emendamento alla legge di stabilità, che abbiamo presentato con il collega Boccadutri, da oggi i cittadini saranno più liberi. Potranno infatti pagare con bancomat o carta di credito anche le piccole spese di ogni giorno". Lo dice la deputata del Pd Enza Bruno Bossio. "È questo il modo migliore per combattere l'evasione e garantire trasparenza nelle transazioni finanziare - spiega l'esponente del Pd - Non abbassare o alzare il tetto del contante consentito ma favorire e incentivare l'utilizzo dei pagamenti elettronici. Con l'obiettivo di arrivare al livello di altri Paesi europei rispetto ai quali continuiamo ed essere troppo indietro nell'uso della moneta elettronica". "L'emendamento - conclude la deputata - punta a cancellare il tetto dei 30 euro al di sotto del quale i commercianti possono rifiutare i pagamenti elettronici, tagliare le commissioni per le transazioni al di sotto

dei cinque euro e a introdurre sanzioni per gli esercenti che non si dotano dei pos o non permettono il pagamento con moneta elettronica".