L'evento sarà anche occasione per presentare l’accordo di collaborazione tra Ferrero ed Arsac. Appuntamento a Catanzaro mercoledì 13 marzo

“Lo sviluppo della filiera del nocciolo in Calabria, prospettive e strumenti”: è questo il tema dell’incontro che si terrà in Cittadella regionale a Catanzaro. L'appuntamento è per mercoledì 13 marzo a partire dalle ore 10.30, nella Sala Verde della sede della Giunta regionale della Calabria.

L’iniziativa si aprirà con gli interventi di Fulvia Michela Caligiuri, commissario straordinario Arsac; Antonino Sgrò, presidente Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dei dottori forestali della Calabria; Federico Laudazi, head of Agribusiness deployment Italia Ferrero Hezelnut Company; Fabio Sammicheli e Piero Magazzini di Agristudio Srl.

A seguire gli interventi istituzionali di Giacomo Giovinazzo, dirigente generale Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari e Forestazione Regione Calabria e Gianluca Gallo, assessore Agricoltura Risorse Agroalimentari e Forestazione Regione Calabria. I lavori, moderati da Massimo Tigani Sava - direttore Sviluppo Identità Territoriale del Gruppo LaC - saranno conclusi da Roberto Occhiuto, presidente Regione Calabria

«L’importante incontro sullo sviluppo della filiera del nocciolo in Calabria - è scritto nella nota che annuncia l'evento - sarà anche l’occasione per presentare l’accordo di collaborazione tra Ferrero ed Arsac che prevede la realizzazione di una serie di attività ed iniziative finalizzate alla promozione dello sviluppo, qualitativo e quantitativo, della filiera corilicola nazionale ed in particolare di quella calabrese. Un accordo che nasce con l’obiettivo di ottenere una produzione di una nocciola di qualità, anche tramite l’uso di nuove tecnologie, della cooperazione nei processi produttivi ma prevedendo soprattutto una serie di azioni finalizzate alla sostenibilità ambientale».