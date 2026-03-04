VIDEO | Ancora una volta i prodotti calabresi si presentano ai mercati nazionali e internazionali nel corso di una delle fiere più prestigiose del settore olivicolo
Tutti gli articoli di Economia e lavoro
PHOTO
Dopo Sol and the City Sud a Catanzaro lo scorso mese di dicembre, la Calabria Straordinaria è stata tra i protagonisti di Sol Expo a Verona, tra le più importanti fiere internazionali dedicate all'olio extravergine di oliva. Un appuntamento che rappresenta un punto di riferimento per produttori, buyer e professionisti del settore. Nell'area espositiva della regione Calabria, Dipartimento Agricoltura insieme ad Arsac, le imprese locali che hanno messo in mostra i prodotti di una terra che sa farsi apprezzare anche oltre i confini regionali, come ribadito dall'assessore regionale all'Agricoltura Gainluca Gallo , dal direttore generale di Arsac, Fulvia Caligiuri insieme al dirigente Michelangelo Bruno Bossio.
A rappresentare la Calabria sono state le aziende : Antica Tenuta Ferrara; APO Cosenza Società Cooperativa; Azienda Agricola Mandarino di Spina Iolanda; Azienda Agricola Mario Scalzi; Azienda Angelo Oliverio; Enotre di Pietro Pollizzi; Gagi Olearia; Olio di Calabria IGP Calabria; Soc. Agricola Carvelli srl; TenuteOliveto. Per tutti si è trattato di un'occasione strategica per rafforzare la presenza dell'olio calabrese sui mercati internazionali e raccontare qualità, passione e autenticità di una terra che fa dell'olio EVO uno dei suoi simboli più riconosciuti.
«Sono presenti tutti coloro che credono fermamente nel riscatto del settore olivicolo calabrese, sul quale abbiamo lavorato e abbiamo investito – ha evidenziato l'assessore Gallo -. Il piano olivicolo regionale, investimenti per nuovi insediamenti, investimenti sui frantoi, e poi una fitta azione di promozione che riesce a far decollare il settore che è il principale asset della nostra agricoltura, uno dei principali asset della nostra economia».