Dopo Sol and the City Sud a Catanzaro lo scorso mese di dicembre, la Calabria Straordinaria è stata tra i protagonisti di Sol Expo a Verona, tra le più importanti fiere internazionali dedicate all'olio extravergine di oliva. Un appuntamento che rappresenta un punto di riferimento per produttori, buyer e professionisti del settore. Nell'area espositiva della regione Calabria, Dipartimento Agricoltura insieme ad Arsac, le imprese locali che hanno messo in mostra i prodotti di una terra che sa farsi apprezzare anche oltre i confini regionali, come ribadito dall'assessore regionale all'Agricoltura Gainluca Gallo , dal direttore generale di Arsac, Fulvia Caligiuri insieme al dirigente Michelangelo Bruno Bossio.

A rappresentare la Calabria sono state le aziende : Antica Tenuta Ferrara; APO Cosenza Società Cooperativa; Azienda Agricola Mandarino di Spina Iolanda; Azienda Agricola Mario Scalzi; Azienda Angelo Oliverio; Enotre di Pietro Pollizzi; Gagi Olearia; Olio di Calabria IGP Calabria; Soc. Agricola Carvelli srl; TenuteOliveto. Per tutti si è trattato di un'occasione strategica per rafforzare la presenza dell'olio calabrese sui mercati internazionali e raccontare qualità, passione e autenticità di una terra che fa dell'olio EVO uno dei suoi simboli più riconosciuti.