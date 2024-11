Hanno tentato di sfondare il presidio delle forze dell’ordine per occupare nuovamente i binari della stazione i circa 500 lavoratori gli ex Lsu Lpu che da ieri stanno presidiando la stazione di Lamezia Terme. I manifestanti sono stati respinti senza l’uso di manganelli ma due sono rimasti feriti e sono in condizioni, rendono noto i sindacati, mediamente critiche. Il presidio non smonterà finchè non arriveranno notizie da Palazzo Chigi certe in merito alla proroga o alla norma per la stabilizzazione.