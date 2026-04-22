È quanto contenuto nella proposta di legge approvata, all'unanimità, dalla IV Commissione Ambiente e territorio del Consiglio regionale della Calabria

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Nei Comuni calabresi colpiti dal maltempo, solo per la stagione 2026, gli stabilimenti balneari che non sono in condizioni di fruire dell'area demaniale concessa, poiché danneggiata o non accessibile, potranno ottenere una concessione in un'altra zona. È quanto dispone una proposta di legge approvata, all'unanimità, dalla IV Commissione Ambiente e territorio del Consiglio regionale della Calabria.

Il testo, del consigliere Giuseppe Mattiani (Lega Salvini Calabria), precisa che si tratta dei Comuni inseriti «nelle ordinanze emanate in attuazione della delibera del Consiglio dei ministri del 26/01/2026» e la possibilità si concretizza «ove le condizioni territoriali lo permettano» e «fermo restando il rispetto di alcune condizioni».

Un'altra proposta di legge, approvata anch'essa all'unanimità, del consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia, Domenico Giannetta, mira invece a «una chiara individuazione dei casi in cui la risorsa deve considerarsi effettivamente scarsa, con conseguente obbligo di procedura ad evidenza pubblica, e dei casi in cui, invece, tale presupposto non sussiste, consentendo la prosecuzione dei rapporti concessori nei soli casi in cui, all'esito della valutazione, non risulti accertata la scarsità delle risorse».

«Non potranno dunque essere concesse proroghe indiscriminate a pioggia e i bandi per nuove concessioni potranno essere avviati anche nei territori dove la risorsa spiaggia non è scarsa», ha spiegato Giannetta.