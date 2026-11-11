La legge di bilancio si muove lungo un binario di prudenza e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Governo, riuscendo a mantenere sotto controllo deficit e debito pubblico nel complesso di un contesto internazionale turbolento.

L’ha detto la Corte dei conti in audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato, nell’ambito dell’attività conoscitiva preliminare all’esame del disegno di legge di bilancio 2027. L'analisi condotta dalla Corte dei Conti evidenzia come la manovra, nel tentativo di arginare l'instabilità esterna, finisca per generare ulteriore incertezza all'interno del sistema economico. Le perplessità della magistratura contabile toccano quattro pilastri fondamentali: la struttura del prelievo fiscale, la tenuta del sistema previdenziale, la reale liquidità delle imprese e la spesa per la sanità pubblica.

Fisco: l'Irpef perde la progressività

Per i giudici "si conferma il carattere ormai categoriale dell'Irpef, con aliquote medie e marginali differenziate per tipologia di reddito, differenziazione ulteriormente accentuata, per i lavoratori autonomi, la metà dei quali può optare per il regime forfettario". "Come già osservato dalla Corte nella Relazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2024, la crescita dei regimi sostitutivi restringe la portata dei principi di onnicomprensività e di progressività dell'Irpef", ribadiscono i giudici contabili, sottolineando che "l'imposta assume così i caratteri di un sistema duale, con aliquote progressive di fatto circoscritte ai redditi di lavoro dipendente e di pensione".

Troppe le norme a termine. Come il taglio dell’Irpef per i redditi fino a 55mila euro, le detassazioni sugli aumenti contrattuali, i premi di risultato, gli straordinari ed i turni. Come pure le misure fiscali a beneficio dei giovani lavoratori, il voucher per gli anziani, la conferma di alcuni bonus edilizi e le cedolari previste per i contratti di locazione di immobili commerciali. Si contano così 9 aliquote marginali per i lavoratori dipendenti e 5 per i pensionati.

Il nodo delle coperture

Le entrate a carattere permanente rappresentano dunque appena il 30% del totale. Il 70% è composto da entrate temporanee (25%) e anticipi di gettito (45%), destinati inevitabilmente a tradursi in minori entrate negli anni successivi.

"Nel complesso - evidenziano i giudici contabili - va positivamente considerato l'effetto diretto ad una moderata ridistribuzione delle risorse per contrastare la povertà e sostenere i redditi da lavoro e la spesa sanitaria. Non può tuttavia non essere sottolineata la concentrazione solo sul prossimo esercizio di larga parte degli interventi agevolativi". Dunque "lasciando al prossimo Parlamento il compito di decidere se rinnovare o meno le misure".

"Il venire meno delle entrate temporanee è idoneo a configurare oneri impliciti per le manovre successive, ove si intenda continuare a finanziare una o più delle misure temporanee previste nella manovra di bilancio", osserva la magistratura contabile, spiegando che "in sostanza, il complesso delle misure appare orientato a soddisfare il fabbisogno della copertura dei singoli interventi più che a consolidare la base imponibile dei tributi".

“Si tratta, in conclusione, di una manovra, nel complesso, prudente che, in coerenza con le necessità di un Paese che deve riportare debito pubblico e disavanzi sotto controllo – dice la Corte dei conti - e consolidare la fiducia dei mercati finanziari, si trova ad affrontare, in un contesto internazionale ancora incerto, criticità conseguenti all’andamento dei prezzi dell’energia e delle materie prime con effetti sull’inflazione e la crescita economica”.

La manovra finanziaria vale circa 26 miliardi di euro. Tra il 23 ed il 24 novembre dovrebbe essere avviato il vaglio degli emendamenti che i partiti presenteranno alle commissioni di Bilancio. Il disegno di legge, il cui testo è composto da 157 articoli, approderà alla Camera i primi di dicembre.