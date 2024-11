Il tratto comprende le province di Cosenza, Potenza e Catanzaro

E' stato pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale, il bando di gara - del valore di circa 2 milioni e 800 mila euro - relativo al servizio per il mantenimento delle opere in verde lungo il tratto dell'A2 'Autostrada del Mediterraneo, compreso tra il km 148,442 e il km 304,000, in entrambe le carreggiate, nei territori compresi tra le province di Cosenza, Potenza e Catanzaro.

L'appalto, di durata triennale, verrà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in base al miglior rapporto qualità/prezzo. Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 28 novembre 2017. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara e' possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione fornitori. (AGI)