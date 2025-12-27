L’indagine era stata avviata a luglio ed oggi l’Antitrust ha formalizzato la decisione di emettere una misura cautelare nei confronti di Meta Platforms. L’istruttoria era stata aperta per abuso di posizione dominante sui chatbot di intelligenza artificiale integrati su WhatsApp perché la società ha integrato il servizio Meta AI nell’app di messaggistica, in posizione preminente rispetto ai servizi dei concorrenti che le nuove condizioni contrattuali escluderanno del tutto a partire dal prossimo 15 gennaio.

«Al termine del procedimento per l’adozione delle misure cautelari ex art. 14-bis della legge n. 287/1990, dopo la presentazione delle memorie scritte e l’audizione delle parti, l’Autorità - fa sapere l’Antitrust - ha ritenuto che sussistano i requisiti necessari per l’adozione della misura cautelare in relazione agli effetti della condotta sul territorio italiano».

Accessi limitati o impediti del tutto alle tecnologie concorrenti, attraverso l’accettazione da parte degli utenti dei termini di utilizzo dei servizi, questa l’ipotesi dell’Antitrust.

A giudizio dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato la condotta di Meta «sembra avere natura abusiva, perché suscettibile di limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico nel mercato dei servizi di Chatbot AI, a danno dei consumatori».

L’Autorità Garante ritiene che « il comportamento di Meta può arrecare un danno grave e irreparabile, durante il tempo necessario per lo svolgimento dell’istruttoria, alle dinamiche competitive nel mercato interessato, pregiudicandone la contendibilità». Per questo motivo l’Antitrust ha disposto che Meta « sospenda immediatamente le condizioni contrattuali dei WhatsApp Business Solution Terms così da preservare l’accesso alla piattaforma WhatsApp ai Chatbot AI concorrenti di Meta AI».