Avviato nel 2011 dalla Regione Calabria e dall’Unical, il progetto di digitalizzazione dei servizi offerti dal sistema di trasporto extraurbano diventa realtà. È stata presentata nella sede della Cittadella regionale la piattaforma denominata Core, acronimo per centrale operativa regionale dei trasporti.



Il sistema innovativo ha l’obiettivo di fornire ai cittadini calabresi uno strumento tecnologico per conoscere i percorsi delle linee su gomma, le fermate e gli orari, con la possibilità di pianificare i propri viaggi e controllare il posizionamento dei bus in tempo reale. Per farlo è stata realizzata un’app che sarà presto disponibile sugli smartphone.

Le funzioni dell'app

«Tramite l’applicazione – ha spiegato il responsabile del procedimento del sistema Core, Francesco De Stefano – in base alla posizione in cui si trova l’utente, indica il luogo di partenza e di arrivo ed il sistema, in automatico, consiglia le linee da seguire, indicando anche il percorso a piedi per raggiungere le fermate».





Già in programma, una versione più aggiornata del sistema Core in cui sarà possibile in futuro anche acquistare i biglietti online ed integrarsi con altre piattaforme come google e servizi di informazione turistica.





«La piattaforma è di tipo Open Data – ha detto l’assessore ai trasporti della Regione Roberto Musmanno – quindi le informazioni saranno a disposizione di tutti coloro i quali vorranno sviluppare piattaforme più avanzate per offrire infomobilità per i settori turistici, per la mobilità di tipo sanitario o altro».

Lavoro di ricerca con l’Unical

All’interno dell’ateneo cosentino è stato elaborato un algoritmo innovativo per consentire all’amministrazione regionale di mappare il 100% dei veicoli e dei servizi del trasporto pubblico locale su gomma, attraverso uno strumento che fosse immediato e di facile utilizzo per l’ente regionale, le imprese di trasporto e i cittadini, in un'ottica di accessibilità e trasparenza in coerenza con l’Asse 2 del POR Calabria FESR FSE 2014/2020.